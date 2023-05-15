Cüneyt Özdemir'den muhalif kanallara 'seçim' tepkisi: Bu gazetecilik değil! Böyle kritik bir gecede...

Türkiye, dün akşam geç saatlere kadar seçim heyecanı yaşadı. Sandıkların yüzde 99'u açılırken, kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 49.50, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.89 ve Sinan Oğan'ın yüzde 5.17 aldığı seçim sonuçları anlık olarak tüm Türkiye'de takip edildi.

Televizyon yayınlarının yanında internet üzerinde de seçim sonuçları anlık olarak yayımlanırken, Anadolu Ajansı ve Anka verilerini takip ederek sonuçları paylaşan Cüneyt Özdemir'in söyledikleri dikkat çekti.

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN TEPKİ: BU GAZETECİLİK DEĞİL

Muhalif kanallara tepki gösteren Özdemir, "Muhalif kanallar böylesi kritik bir gecede Erdoğan'ın konuşmasını görmedi bile, bu gazetecilik değil. Görmezden geliyorsun ama böyle bir realite var karşında, görmezden geliyorsun ama rakamlar görmezden gelmiyor" dedi.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Öte yandan Özdemir'in seçim gecesi YouTube üzerinden yaptığı yayın, sosyal medyada trendler listesini girdi.



