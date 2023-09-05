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Cüneyt Özdemir yeni adresini açıkladı! 'Bu sefer kuralımızı bozduk' diyerek duyurdu

05.09.2023 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in belgeselleri yeni bir dijital platform üzerinden yayınlanacak. “Bu sefer kuralımızı bozduk" diyerek aldığı kararın detaylarını aktaran Özdemir, YouTube yayınlarına son vermediğini ifade etti.

Cüneyt Özdemir yeni adresini açıkladı! 'Bu sefer kuralımızı bozduk' diyerek duyurdu

Dijital yayın platformu GAİN, deneyimli gazeteci Cüneyt Özdemir ile anlaştı. Özdemir, imzasını taşıyan belgeselleri artık buradan yayınlayacak.

YouTube yayınında gelişmeyi aktaran Özdemir, kendisine sık sık farklı mecralardan teklif geldiğini fakat bu zamana dek bu tekliflere sıcak bakmadığını ifade etti. “Bu sefer kuralımızı bozduk" diyen Özdemir, gelen teklifi kabul ettiğini açıkladı. Cüneyt Özdemir ayrıca YouTube yayınlarına son vermediğinin de altını çizdi.

Özdemir'in siyasetten, popüler kültüre, yurt dışı yapımlarından farklı konulara kadar belgeseller çekeceği aktarıldı.


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