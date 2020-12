Cyberpunk 2077 1.05 yaması yayınlandı

Cyberpunk 2077 sorunları oyuncular tarafından sıklıkla eleştirildi. Özellikle PS4 ve Xbox One gibi eski nesil oyun konsolu sahibi olan oyuncular, Cyberpunk 2077'de büyük performans sorunları yaşadı. Bu tartışmalardan sonra CD Projekt RED oyunculara yeni yamaların geleceğini söyledi. Firma isteyen olursa da para iadesi yapabileceğini belirtti. CDPR'nin geçtiğimiz haftalarda bahsettiği yamalardan biri olan 1.05 yaması ise resmen yayınlandı.

Cyberpunk 2077 1.05 yaması PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X /S konsolları için çıktı. Yama beklenildiği üzere oyuncuların dert yandığı bazı sorunlara odaklanıyor ve bunları düzeltiyor. Özellikle pek çok hatanın giderildiği ve iyileştirmelerin getirildiği belirtiliyor. Aynı zamanda oyundaki NPC‘lere da el atılmış durumda.

Hotfix 1.05 is now live on Xbox and Playstation systems! PC version will follow soon.

Here is the full list of changes:https://t.co/445ZFw42Ib pic.twitter.com/0h0GaYm1Z0