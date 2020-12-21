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Cyberpunk 2077 1.05 yaması yayınlandı

21.12.2020 10:11 | Son Güncelleme:
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Cyberpunk 2077 1.05 yaması yayınlandı

Cyberpunk 2077 1.05 yaması ile karşımıza çıktı. Daha önce ilk gün yaması ile birlikte 1.04 yaması alan ve tartışmalara konu olan Keanu Reeves'lı oyun, CD Projekt RED tarafından 1.05 yaması ile bir kez daha güncellendi. Yama, beklenildiği üzere sorunlara odaklanıyor.

Cyberpunk 2077 sorunları oyuncular tarafından sıklıkla eleştirildi. Özellikle PS4 ve Xbox One gibi eski nesil oyun konsolu sahibi olan oyuncular, Cyberpunk 2077'de büyük performans sorunları yaşadı. Bu tartışmalardan sonra CD Projekt RED oyunculara yeni yamaların geleceğini söyledi. Firma isteyen olursa da para iadesi yapabileceğini belirtti. CDPR'nin geçtiğimiz haftalarda bahsettiği yamalardan biri olan 1.05 yaması ise resmen yayınlandı.

CYBERPUNK 2077 İÇİN 1.05 YAMASI GELDİ

Cyberpunk 2077 1.05 yaması PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X /S konsolları için çıktı. Yama beklenildiği üzere oyuncuların dert yandığı bazı sorunlara odaklanıyor ve bunları düzeltiyor. Özellikle pek çok hatanın giderildiği ve iyileştirmelerin getirildiği belirtiliyor. Aynı zamanda oyundaki NPC‘lere da el atılmış durumda.

İLK BÜYÜK YAMA OCAK AYINDA

CD Projekt RED oyunun ilk büyük yamasını ise ocak ayında yayınlayacak. Diğer büyük yama ise şubat ayında karşımıza çıkacak. Bu iki büyük yamanın karşılaşılan sorunları büyük oranda çözmesi bekleniyor.

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