HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Cyberpunk 2077 1.06 yaması çıktı!

Cyberpunk 2077 1.06 yaması çıktı!

24.12.2020 11:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cyberpunk 2077 1.06 yaması çıktı!

Cyberpunk 277 CD Projekt RED tarafından güncellenmeye devam ediyor. CD Projekt RED, yaşanan sorunlardan dolayı tartışmalara konu olan Cyberpunk 2077 için 1.06 yamasını yayınladı. 1.06 yaması, PC, PS ve Xbox kullanıcılarını kapsıyor.

Cyberpunk 2077 10 Aralık günü çıkışını yaptı. Oyunun çıkışını yapması, oyun dünyasını fazlasıyla hareketlendirdi. Zira dile kolay, Cyberpunk 2077 7 yıldır beklenen bir oyundu. Üstelik yıl boyunca da çeşitli nedenlerden dolayı ertelenmişti. Fakat bazı oyuncular, kendilerine sunulan Cyberpunk 2077'den pek memnun olmadı. Bunda oyunda karşılaşılan hataların ve özellikle PlayStation 4 oyuncularının yaşadığı performans sorunlarının büyük etkisi vardı. Oyunun arkasındaki isim, CD Projekt RED ise Sony ile iş birliğine giderek oyuncuların oyunlarını iade edebileceğini açıklamıştı. Ancak firma oyunun üç büyük güncelleme alacağını ve daha iyi olması için ellerinden geleni yapacaklarını da belirtmişti. Geçtiğimiz günlerde üç büyük güncellemeden biri olmasa da 1.05 yaması, oyunculara sunulmuştu. Şimdi ise yine hata düzeltmeleri içeren 1.06 yaması Cyberpunk 2077 oyuncuları için yayınlandı.

CYBERPUNK 2077 İÇİN 1.06 YAMASI GELDİ

CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 resmi sitesinden yayınladığı gönderi ile Cyberpunk 2077 1.06 yamasının çıktığını duyurdu. 1.06 yaması gönderiye göre PC ve konsol oyuncularını hedef alıyor. Güncellemenin sürüm notlarına baktığımızda ise büyük bir değişiklik yok. Ancak oyuncuların sinirini bozan 8 MB'ı aşan kayıt dosyası hatası düzeltilmiş durumda.

CYBERPUNK 2077 1.06 YAMASI SÜRÜM NOTLARI

Görevler
Dum Dum artık Second Conflict sırasında Totentanz girişinde kaybolmayacak .
Konsol için
Çokme sorunlarını azaltan geliştirilmiş bellek yönetimi ve kararlılığı.
PC için
Oyunu kaydederken çıkan, 8 MB'lık boyut sınırı kaldırıldı. Not: Bu, güncellemeden önce çöken kayıt dosyalarını düzeltmez.

Krizde ikinci perde: Cyberpunk 2077 yüzünden CD Projekt RED'e toplu dava açılabilir!Krizde ikinci perde: Cyberpunk 2077 yüzünden CD Projekt RED'e toplu dava açılabilir!

Son olarak, CD Projekt RED'in Cyberpunk 2077 için bahsettiği büyük güncellemelerin ocak ve şubat aylarında yayınlanmasının beklendiğini belirtelim. Bakalım büyük güncellemeler sonrası nasıl bir deneyim sunacak?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım' 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım'
Beklenen kış indirimleri başladı! İşte dikkat çekenlerBeklenen kış indirimleri başladı! İşte dikkat çekenler
ALES sınav tarihleri belli oldu mu?ALES sınav tarihleri belli oldu mu?

En Çok Okunan Haberler

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar

Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

Epic Games Store ücretsiz oyunları: Tropico 5 ücretsiz oldu!

İşte günün Epic Games Store ücretsiz yapımı!

Steam Kış İndirimleri başladı! İşte dikkat çeken indirimli oyunlar

Beklenen kış indirimleri başladı! İşte dikkat çekenler

Among Us tarihin en popüler oyunu rekorunu kırdı!

Tarihi rekor kırdı!

God of War da var: İşte PlayStation 4 oyunlarının satış gelirleri!

Dev yapımlar ne kadar kazandırdılar? İşte paylaşılan rakamlar

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – DE inceleme

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – DE inceleme

Krizde ikinci perde: Cyberpunk 2077 yüzünden CD Projekt RED'e toplu dava açılabilir!

Gündemden düşmüyor! Krizde ikinci perde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.