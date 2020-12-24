Cyberpunk 2077 1.06 yaması çıktı!

Cyberpunk 2077 10 Aralık günü çıkışını yaptı. Oyunun çıkışını yapması, oyun dünyasını fazlasıyla hareketlendirdi. Zira dile kolay, Cyberpunk 2077 7 yıldır beklenen bir oyundu. Üstelik yıl boyunca da çeşitli nedenlerden dolayı ertelenmişti. Fakat bazı oyuncular, kendilerine sunulan Cyberpunk 2077'den pek memnun olmadı. Bunda oyunda karşılaşılan hataların ve özellikle PlayStation 4 oyuncularının yaşadığı performans sorunlarının büyük etkisi vardı. Oyunun arkasındaki isim, CD Projekt RED ise Sony ile iş birliğine giderek oyuncuların oyunlarını iade edebileceğini açıklamıştı. Ancak firma oyunun üç büyük güncelleme alacağını ve daha iyi olması için ellerinden geleni yapacaklarını da belirtmişti. Geçtiğimiz günlerde üç büyük güncellemeden biri olmasa da 1.05 yaması, oyunculara sunulmuştu. Şimdi ise yine hata düzeltmeleri içeren 1.06 yaması Cyberpunk 2077 oyuncuları için yayınlandı.

CYBERPUNK 2077 İÇİN 1.06 YAMASI GELDİ

CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 resmi sitesinden yayınladığı gönderi ile Cyberpunk 2077 1.06 yamasının çıktığını duyurdu. 1.06 yaması gönderiye göre PC ve konsol oyuncularını hedef alıyor. Güncellemenin sürüm notlarına baktığımızda ise büyük bir değişiklik yok. Ancak oyuncuların sinirini bozan 8 MB'ı aşan kayıt dosyası hatası düzeltilmiş durumda.