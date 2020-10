Cyberpunk 2077 çıkış tarihi yine ertelendi!

Cyberpunk 2077 oyunseverlerin merakla beklediği oyunlardan biri. Kimileri tarafından GTA 5'e benzer bir çıkış grafiği sunacağı tahmin edilen oyun, maalesef ki bir türlü gelmedi. Yıl boyunca CD Project RED tarafından iki kez ertelenen Cyberpunk 2077, Gold statüsüne ulaşmasına rağmen üçüncü kez ertelendi.

CD Project RED, yaptığı açıklama ile Cyberpunk 2077'nin bir kez daha ertelendiğini duyurdu. Firma, oyunun planlanan tarihten 21 gün sonra yani 10 Aralık'ta çıkış yapacağını açıkladı. CD Project RED'den Adam Badowski ve Marcin Iwinski yapılan açıklamada Gold statüsüne erişen ancak tekrar ertelenen Cyberpunk 2077 için oyunculardan özür diledi.

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM