Cyberpunk 2077 çıkış tarihi yine ertelendi!

Cyberpunk 2077 oyunseverlerin merakla beklediği oyunlardan biri. Kimileri tarafından GTA 5'e benzer bir çıkış grafiği sunacağı tahmin edilen oyun, maalesef ki bir türlü gelmedi. Yıl boyunca CD Project RED tarafından iki kez ertelenen Cyberpunk 2077, Gold statüsüne ulaşmasına rağmen üçüncü kez ertelendi.

CYBERPUNK 2077 ÇIKIŞ TARİHİ YİNE DEĞİŞTİ

CD Project RED, yaptığı açıklama ile Cyberpunk 2077'nin bir kez daha ertelendiğini duyurdu. Firma, oyunun planlanan tarihten 21 gün sonra yani 10 Aralık'ta çıkış yapacağını açıkladı. CD Project RED'den Adam Badowski ve Marcin Iwinski yapılan açıklamada Gold statüsüne erişen ancak tekrar ertelenen Cyberpunk 2077 için oyunculardan özür diledi.

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020

CYBERPUNK 2077'NİN FİYATI NE KADAR?

Cyberpunk 2077 PC için 249 TL'den, PlayStation 4 ve 5 için 458 TL'den, Xbox One ve Series X,S için ise 468 TL'den ön siparişe açık durumda. Oyunun bir kez daha ertelenmesi ise beklenmiyor. Zira böyle bir erteleme söz konusu olursa, oyuncuların tepki gösterebileceği tahmin ediliyor.

