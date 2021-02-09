Cyberpunk 2077'nin geliştiricisi CD Projekt RED hacklendi!

Siber saldırı tehdidi gün geçtikçe artıyor. Pek çok firma bugüne dek siber korsanların hedefi haline geldi. Hatta daha bu sabah, bir şebeke suyu tesisinin siber korsanlar tarafından hacklendiğini dahi gördük. Ancak bu haberin üzerinden çok fazla süre geçmeden, bir hacklenme duyurusu daha Keanu Reeves'lı Cyberpunk 2077'nin geliştiricisi CD Projekt RED'ten geldi.

CD PROJEKT RED SİBER SALDIRININ HEDEFİ OLDU

CD Projekt RED, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile şirketin hacklendiğini açıkladı. Görünüşe göre CD Projekt RED'in sistemlerine sızıldı ve The Witcher 3, Gwent ve Cyberpunk 2077 gibi oyunların çıkmamış versiyonları, şirketin finansal, yönetimsel, hukuki ve insan kaynakları verileri ile yatırımcı ilişkilerine ait verileri ele geçirildi. Ayrıca şirketin veritabanı da hackerlar tarafından şifrelendi.

Important Update pic.twitter.com/PCEuhAJosR — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) February 9, 2021

ANLAŞMA YAPILMAZSA OLACAKLARI AÇIKLADILAR

Hackerlar, kendileriyle iletişime geçmeleri için şirkete 48 saatlik bir süre vermiş durumda. Bu kişiler, eğer bir anlaşma yapılmazsa tüm kaynak kodlarının satılacağını veya sızdırılacağını, dokümanların ise oyun medyasına aktarılacağını belirtiyor. Bir nevi şirketi verilerle tehdit ediyorlar.