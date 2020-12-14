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Cyberpunk 2077 PS4 performansı oyuncuları memnun etmedi, para iadesi başladı!

14.12.2020 12:02 | Son Güncelleme:
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Cyberpunk 2077 PS4 performansı oyuncuları memnun etmedi, para iadesi başladı!

Cyberpunk 2077 PlayStation 4'te kullanıcıların bildirdiğine göre iyi bir performans gösteremedi. Çeşitli sorunlarla ve hata mesajlarıyla karşılaşan PS4 oyuncuları, Reddit'te paylaşılanlara bakılırsa Cyberpunk 2077 PS4 sürümü için Sony'den para iadesi almaya başladı.

Cyberpunk 2077 geçtiğimiz günlerde merakla beklenen çıkışını gerçekleştirdi. Kimileri oyunun performansından oldukça memnun olurken, kimileri sorunlarla boğuştuğunu bildirdi. PC oyuncuları ise ufak tefek sorunların haricinde oyunun 'iyi' bir performans gösterdiğini söyledi. Fakat PS4 oyuncuları için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Zira Cyberpunk 2077 PS4 oyuncuları, oyunda çok fazla hata ile karşılaştıklarını ve oyunun performansının çok kötü olduğunu savundu. Bu durum Reddit gibi birçok platforma da taşındı. Oyunun yapımcısı CD Projekt RED ise oyuncular için yeni bir açıklama yaptı.

CYBERPUNK 2077 PS4 SÜRÜMÜ İÇİN İADE SEÇENEĞİ

CD Projekt RED Cyberpunk 2077 Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yaşanan sorunların yamalarla düzeltileceğini söyledi ve oyuna gelecek yamalardan bahsetti. Firma ayrıca, Xbox ve PS oyuncularının oyunu iade etme seçeneğini kullanabileceklerini belirtti. Bunun için yol da gösteren firma, kutulu oyunların da iade kapsamında olduğunu ifade etti ve bunun için bir e-posta adresi paylaştı.

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SONY OYUNCULARIN PARASINI İADE ETTİ

Reddit'teki bazı PS4 kullanıcıları ise para iadelerini aldıklarını belirtiyor. Yani Cyberpunk 2077'nin PlayStation 4'teki performansından memnun olmayan oyuncular, Sony ile iletişime geçerek para iadesi alabiliyor. Bakalım CD Projekt RED'in bahsettiği oyuna gelecek yamalar henüz para iadesi yapmayan veya yapmayı düşünmeyen PS4 oyuncularını memnun edecek mi?

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