CZN Burak'ın annesinin de bulunduğu rüşvet davasında yeni gelişme!

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Nisan'da görülmesine karar verilen dava, koronavirüs tedbirleri kapsamında öne çekilerek 11 Nisan'da dosya üzerinden ele alındı.

SAVCI TUTUKLULUKLARININ DEVAMINI İSTEDİ

Savcı yazılı mütalaasında, suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesini gösterir somut kanıtların varlığı ve tutuklama nedenlerinde bir değişiklik olmamasını dikkate alarak sanıklar Mazhar Alp Bozbura ve Yasin Şimşek'in tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

MAHKEME TAHLİYELERİNE KARAR VERDİ

Mahkeme heyeti ise dosya kapsamına göre sanıklar Mazhar Alp Bozbura ve Yasin Şimşek'e atılı suçun niteliğinde lehe değişiklik olma olasılığı, infaz süresine ilişkin düzenlemeler, sanıkların etki edecekleri kanıt bulunmaması dikkate alınarak yurt dışı çıkışlarının yasaklanmasına ve her hafta pazartesi günü ikametlerine en yakın polis merkezine düzenli imza atma şeklinde adli kontrole tabi tutularak tahliyelerine karar verildi. Mahkeme, duruşma gününü de koronavirüsün yayılmasıyla mücadele kapsamında 7 ay sonraya erteledi.