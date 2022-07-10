D-100 Karayolu'nda gizemli kaza! Kanlar içerisinde bulundu, silahla yaralandığı iddia edildi

Sakarya’nın Arifiye ilçesi D-100 Karayolu'nda meydana gelen gizemli kazada, edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu D-100 karayolu Adapazarı istikameti bağlantı yolunda bariyerlere çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"HAFRİYAT KAMYONU ŞOFÖRÜ SİLAHLA YARALANDI" İDDİASI

Olay yerine ulaşan ekiplerce sürücü kanlar içerisinde bulundu. Silahla yaralandığı iddia edilen sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Olay sonrasında bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, bariyerlere çarpan kamyonun etrafında geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı.

Adapazarı-Sapanca yolu D-100 karayolu Adapazarı bağlantı yolu da gizemli kaza sebebi ile bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

(İHA)

