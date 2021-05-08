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  4. Da Vinci’nin ayı çiziminin 12 milyon sterline satılması öngörülüyor

Da Vinci’nin ayı çiziminin 12 milyon sterline satılması öngörülüyor

08.05.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin başkenti Londra’da Christie’s müzayede evi tarafından düzenlenecek açık artırmada Leonardo da Vinci’nin ayı çiziminin 12 milyon sterline satılması öngörülüyor.

Da Vinci’nin ayı çiziminin 12 milyon sterline satılması öngörülüyor

İngiltere’nin başkenti Londra’da Christie’s müzayede evi tarafından Temmuz’da düzenlenecek açık artırmada Leonardo da Vinci tarafından yapılan ‘Bir Ayının Kafası’ (Head of a Bear) resminin 8 ila 12 milyon sterlin arasında bir fiyata satılması öngörülüyor. Resmin, 8 Temmuz’da müzayedeye çıkmadan önce ABD'nin New York şehrinde ve Hong Kong'da sergileneceği ve 1-6 Haziran arasında da Londra’da gösterileceği ifade edildi.

Çizimi, 'Rönesans'ın hala özel ellerde olan en önemli eserlerinden biri’ olarak tanımlayan Christie's New York'tan yetkili Ben Hall, “Prestijli müzeler tarafından sergilenirken, dünya çapında hayranlık uyandırdı ve Christie's bu sezon Leonardo'yu piyasaya sürmekten onur duyuyor” ifadelerini kullandı.

7 cm'ye 7 cm boyutlarında olan 'Head of a Bear', soluk pembe-bej kağıt üzerine geleneksel bir çizim tekniği olan 'silverpoint' ile yapılmış bir çizimdir.

DHA

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