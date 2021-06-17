Dacia, yeni logosunu tanıttı

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre şirket logosunu yeniledi. Dacia DNA'sına sadık kalınarak daha modern ve dijital bir marka için yenilenen görsel kimlik, sadelik ve sağlamlığın somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Kuruluşundan bu yana sürekli olarak kuralların dışına çıkarak yeni, iddialı, çağdaş ve özgün bir tasarım yakalayan Dacia'da yeni bir döneme giriliyor.

Dacia'nın 2021'in başında açıkladığı yeni bir dönemin habercisi olan stratejisi, marka kodlarına sadık yeni logo, amblem, renklerine yansıtılırken, başarısının arkasındaki unsurları esas alan marka, daima uygun bir fiyata sadelik, orijinallik ve sağlamlık değerlerini yansıtmaya devam eden yeni bir hisse kavuşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dacia Üst Yöneticisi (CEO) Denis Le Vot, Dacia'nın otomotiv endüstrisindeki temel gereklilikleri sürekli olarak yeniden tanımlayan bir marka olduğunu belirterek, "Hem erişilebilir hem de cazip olmayı başarabiliyoruz. Pazardaki konumumuz başladığımız ilk günden bu yana kendimize özgü olurken, gelecek yıllarda büyümeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.