Dağ köyünün hem öğretmeni hem gelini: Zahide öğretmenin 3 öğrencisi kaldı

Bayburt’un merkeze 54 kilometre uzaklıktaki Yoncalı köyünde görev yapan sınıf öğretmeni Zahide Aydın, birleştirilmiş sınıfta okuyan 3 öğrencisine umut olmaya devam ediyor. Meslek hayatına başladığı köyde eşiyle tanışarak yuva kuran Aydın, bugün hem köyün gelini hem de çocukların 'Zahide öğretmeni' olarak eğitim mücadelesini sürdürüyor. Öğrenci sayısı yıllar içinde 16’dan 3’e düşse de Aydın, öğrencileri ile müfredata uygun şekilde derslerini sürdürüyor.

Yoncalı İlkokulu Müdür Yetkili Öğretmeni Zahide Aydın, meslek hayatına 7 yıl önce burada başladı. Aydın, görevinin ilk yılında 16 öğrencisinin bulunduğunu, bu sayının gitgide azaldığını kaydetti.

Dağ köyünün hem öğretmeni hem gelini: Zahide öğretmenin 3 öğrencisi kaldı 1

3'üncü sınıf öğrencileri M. U., M. E. Ş. ve 1'inci sınıf öğrencisi E. A. ile müfredata uygun şekilde eğitime devam ettiklerini söyleyen Aydın, "Yoncalı köyünde ilkokul öğretmeni olarak görev yapıyorum. 3 tane öğrencim var. Bu köyde göreve başladım. Altıncı senem bitti, yedinci yılımdayım. Başlangıçta 16 tane öğrencimiz vardı, azala azala 3 öğrenciye kadar düştük. Bundan sonra daha okulumuza kaydın olmayacağı üzücü bir durum. 3 tane öğrencim mezun olduktan sonra okulumuza öğrenci gelmeyecek" ifadelerini kullandı.

Dağ köyünün hem öğretmeni hem gelini: Zahide öğretmenin 3 öğrencisi kaldı 2

"ÖĞRENCİ AZ OLUNCA BEN DE OYUNLARA DAHİL OLUYORUM"

Aydın, öğrencileriyle birlikte oyunlar oynadığını, onları yalnız bırakmadığını vurgulayarak "Bu köyde çok mutluyum, 6 senedir burada görev yapmamdan da köyü ne kadar çok sevdiğim belli oluyor. Teneffüslerde, oyun derslerinde, beden eğitimi derslerinde dışarıda öğrencilerle eğleniyoruz. Onlarla birlikte oyun oynuyorum çünkü öğrenci sayımız az. Ne kadar kalabalık o kadar iyi" şeklinde konuştu.

Sosyal ve akademik anlamda öğrencilerinin başarısını desteklediğini belirten Aydın, "Akademik takvime uyarak derslerimizi ilerletiyoruz. Akademik anlamda da çocuklarımızın başarısını destekliyoruz" dedi.

Dağ köyünün hem öğretmeni hem gelini: Zahide öğretmenin 3 öğrencisi kaldı 3

"BU KÖYÜN ÖĞRETMENİ OLDUM, SONRA DA GELİNİ"

Aslen Trabzonlu olan Aydın, Yoncalı'da tanıştığı eşiyle geçen yıl evlendiğini söyledi. Köyün hem öğretmeni hem de gelini olduğunu dile getiren Aydın, "Eşimle bu köyde tanıştık. Geçen sene düğünümüz oldu, evlendik. Hayatımızı burada kurduk. Bu köyün hem öğretmeni hem de gelini oldum" sözlerini kullandı. Aydın, tüm meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü de kutladı.

Dağ köyünün hem öğretmeni hem gelini: Zahide öğretmenin 3 öğrencisi kaldı 4

"ZAHİDE ÖĞRETMENİMİZ GÖREVİNİ BAŞARIYLA SÜRDÜRÜYOR"

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Yoncalı İlkokuluna ziyaret gerçekleştirerek, Aydın'ın Öğretmenler Günü'nü kutladı. Kahraman, okulda 7 yıldır görev yapan Aydın'ın başarılı şekilde eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Dağ köyünün hem öğretmeni hem gelini: Zahide öğretmenin 3 öğrencisi kaldı 5

Birleştirilmiş sınıflı köy okullarında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çalışmaların başarıyla yürütüldüğünü kaydeden Kahraman, "Bayburt'a 54 kilometre uzaklıkta olan, 3 öğrencimizin bulunduğu Yoncalı İlkokulundayız. 7 yıldır bu okulumuzda görev yapan Zahide öğretmenim, özverili bir şekilde görevini sürdürüyor. Özellikle birleştirilmiş sınıflı köy okullarımızda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında eğitim faaliyetlerimizin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü yaptığımız ziyaretlerde de görüyoruz" dedi.

Dağ köyünün hem öğretmeni hem gelini: Zahide öğretmenin 3 öğrencisi kaldı 6

Kahraman ayrıca zor şartlarda görev yapan, geleceğin teminatı çocuklara ışık olan vefakâr ve fedakâr öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, öğrencilere kırtasiye malzemelerinden oluşan çeşitli hediyeler verdi.

Dağ köyünün hem öğretmeni hem gelini: Zahide öğretmenin 3 öğrencisi kaldı 7

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

