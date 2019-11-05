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Dağcılar Şerafettin Dağı zirvesinde Türk bayrağı açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 14:23 | Son Güncelleme

Bingöl'ün Karlıova ve Solhan ilçeleri arasındaki Şerafettin Dağı'na tırmanan bir grup dağcı, bölgede sağlanan huzura dikkati çekmek için 2 bin 650 rakımlı zirvede Türk bayrağı açtı - Türkiye Dağcılık Federasyonu Bingöl Temsilcisi Ramazan Küçükhazar: - "Bölgede huzur ve güvenin sağlanmasından sonra buraya dağcı arkadaşlarımızın ilgisini çekmeye çalışıyoruz. Çünkü bölgemizin dağları tırmanış açısından bakir"

BİNGÖL (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu üyesi bir grup dağcı, Bingöl'ün Karlıova ve Solhan ilçeleri arasındaki Şerafettin Dağı'na tırmandı, 2 bin 650 rakımlı zirvede Türk bayrağı açtı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Bingöl İl Temsilciliği ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü'nce (DİDOSK) düzenlenen etkinliğe katılan dağcılar, 5 saat süren zorlu yürüyüşün ardından zirveye ulaştı.

Burada kamp kuran dağcılar, bölgede sağlanan huzura dikkati çekmek için Türk bayrağı ve Türkiye Dağcılık Federasyonunun flamasını açtı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Bingöl Temsilcisi Ramazan Küçükhazar, yaptığı açıklamada, uzun zaman önce planladıkları tırmanışı gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Kentin tanıtımını yapmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Küçükhazar, "Bölgede huzur ve güvenin sağlanmasından sonra buraya dağcı arkadaşlarımızın ilgisini çekmeye çalışıyoruz. Çünkü bölgemizin dağları tırmanış açısından bakir." dedi.

- "Her tarafta huzur var"

Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü üyesi Kadri Sencar da Şerafettin Dağı'na ilk kez profesyonel tırmanış gerçekleştirildiğini söyledi.

Sancar, "Her tarafta huzur var ve herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Bursa, Diyarbakır, Adana, Bingöl ve Adıyaman'dan gelen arkadaşlarımızla burada zirve yaptık. Buradaki mutlulukla bir süre önce Erciyes Dağı'na tırmandığımızda aldığım mutluluk eşdeğer." diye konuştu.

Etkinliğe Adana'dan katılan federasyon üyesi Ahmet Kaya, 17 kişilik ekiple huzurlu ve sağlıklı bir tırmanış gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türkiye'nin geneline sesleniyorum, buyursunlar gelsinler. Dağlarda hiçbir sorun olmadan zirveye çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Federasyon üyesi Yeliz Çuban, Diyarbakır'dan etkinliğe katıldığını anlatarak, 15 yıldır profesyonel dağcılık faaliyetlerine katıldığını kaydetti.

Çuban, "Sağlıklı yaşamak için sürekli hareket ediyoruz. Hem spor yapmış oluyoruz hem de ülkemizin doğal güzelliklerini görme imkanı buluyoruz. Bu açıdan da Şerafettin Dağı'na tırmanış benim için yeni bir deneyim oldu." şeklinde konuştu.

Tırmanışa drone çekimleriyle destek veren DİDOSK üyesi Mikail Aydeniz ise etkinliğe katılmaktan keyif aldığını aktararak, kasım ayında karda yürümenin güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

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Bingöl Dağcılık Federasyonu şerafettin dağı

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