Daha ateşli bir Volkswagen Golf R yolda!

Yeni Golf Mk8'in İngiliz kullanıcı el kitabında, motor bilgilerinin olduğu bölümde görüntülenen bilgiye göre modelin daha güçlü bir versiyonu olacağı tahmin edildi.

Kitabın 347. sayfasında, 328 Bg güç ve 420 Nm tork değeri ile listelenen otomobilin daha güçlü bir versiyonu olacağını doğrular nitelikte. 2.0 litrelik turbo motor standart Golf R’dan 13 Bg güç daha fazla performans değeri sunuyor.

Büyük olasılıkla araba, Kuzey Amerika'da iki şanzıman seçeneği ile sunulacak. Diğer yerlerde ise altı ileri manuel ve yedi ileri bir DSG şanzıman ile gelecek. Performans açısından ekstra güç mevcut Golf R’nin 4,7 saniyelik 0-100 km / sa hızlanmasından çok daha iyi olacak.



