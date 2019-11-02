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"Daha güçlü olmak, daha büyük bir ülke olmak durumundayız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2019 13:16 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: - "İşte çevremizdeki olaylar bir kere daha teyit etti ki Türkiye kendi ayakları üstüne güçlü basarsa, bütün dünyanın meydan okumalarına karşı direnebilecek gücü kendisinde bulur" - "En son Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin topyekün 7 düvelin karşısında durması şunu göstermiştir ki biz daha güçlü olmak zorundayız, daha büyük bir ülke olmak durumundayız, kendimize yeterli olmak mecburiyetindeyiz"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Çevremizdeki olaylar bir kere daha teyit etti ki Türkiye kendi ayakları üstüne güçlü basarsa, bütün dünyanın meydan okumalarına karşı direnebilecek gücü kendisinde bulur." dedi.

Kurtulmuş, Uşak'ta Vali Funda Kocabıyık'ı makamında ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Kurtulmuş'a, Vali Funda Kocabıyık tarafından kilim hediye edildi. Daha sonra Uşak Belediyesine geçen Kurtulmuş, Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a ziyarette bulundu.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada 31 Mart'ta büyük bir zafer kazanan belediye başkanlarını tebrik etmek istediklerini ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ı ziyaret ettiklerini söyledi.

Uşak'ın AK Parti iktidarı dönemlerinde çok büyük hizmetler aldığını ve bu hizmetleri almaya devam edeceğini anlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Hem yerel hem merkezi hükümette yaptığımız hizmetlerin temel amacı medeniyetimizi tekrar ihya ve inşa etmektir. Güçlü ve büyük Türkiye'yi kurabilmektir. Türkiye'nin her alanda güçlü olmasıdır. Sadece askeri gücü, 'sert güç' dediklerini kastetmiyoruz. Her alanda, yumuşak gücüyle, ekonomisiyle, devlet millet kaynaşmasıyla, milli savunma sanayisinde de rekabet edebilir tutumuyla, uluslararası alanda rekabet edebilen ekonomisiyle, kendi kendine yeterlilik gücündeki teknolojisiyle Türkiye'nin ileri gitmesini arzu ediyoruz. İşte çevremizdeki olaylar bir kere daha teyit etti ki Türkiye kendi ayakları üstüne güçlü basarsa bütün dünyanın meydan okumalarına karşı direnebilecek gücü kendisinde bulur. Türkiye'nin Akdeniz'in doğundaki petrol arama meselesi dolayısıyla karşılaştığı, S-400 krizi üzerinde karşılaştığı sıkıntılar, F35 meselesinde gündeme gelen hususlar, en son Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin topyekün 7 düvelin karşısında durması şunu göstermiştir ki biz daha güçlü olmak zorundayız, daha büyük bir ülke olmak durumundayız, kendimize yeterli olmak mecburiyetindeyiz."

Ülke olarak güçlü olmanın şehirlerin her birinin güçlü olmasından geçtiğini, şehir ekonomilerinin kendine yetebilmesini önemsediklerini vurgulayan Kurtulmuş, Uşak'ın bu anlamda yıldızı parlayan illerden biri olduğuna işaret etti.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretlere AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, İstanbul Milletvekili Osman Poyraz ile Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş katıldı.

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Numan Kurtulmuş uşak ziyaret

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