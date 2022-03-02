HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Daha güçlü ve uzun ereksiyon için dikkat etmeniz ve yapmanız gerekenler! Kahve içmek, esnemek...

Daha güçlü ve uzun ereksiyon için dikkat etmeniz ve yapmanız gerekenler! Kahve içmek, esnemek...

02.03.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkekler için cinsel ilişki çok önemli bir husustur. Sağlıklı bir cinsel ilişki için erkekler için diğer önemli konu ise ereksiyon olabilme ve süresidir. Cinsel ilişki esnasında her şeyin yolunda gitmesini istiyorsanız bazı basit ama etkili yöntemleri deneyebilirsiniz. Cinsel organınızın olabildiğince sağlıklı ve güçlü olmasını sağlamak için önerileri hemen uygulamaya başlayın.

Daha güçlü ve uzun ereksiyon için dikkat etmeniz ve yapmanız gerekenler! Kahve içmek, esnemek...

Erkeklerin cinsel organı her zaman laf dinlemez. Cinsel aktivite sırasında her şeyin yolunda gitmesini istiyorsanız yapmanız gereken bazı şeyler var. Ereksiyon başladığında sürdürmek isteseniz bile beklemediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kısaca zevk almak söz konusu olduğunda, penis oldukça sinir bozucu olabilir.

Mens Health’in haberine göre; American Journal of Medicine'de yayınlanan bir araştırmada, 20 ila 39 yaş arasındaki erkeklerin yüzde 85'i, "her zaman" veya "neredeyse her zaman" ereksiyon olabileceğini ve sürdürebileceğini söylüyor; bu da erkeklerin yüzde 15'i anlamına geliyor. Aynı çalışma, 40-59 yaşları arasındaki erkeklerin sadece yüzde 20'sinin çoğu zaman seks için yeterince sağlıklı bir ereksiyon elde edebildiğini söyledi.

Cinsel organın nasıl davranacağını yüzde 100 doğrulukla asla tahmin edemeseniz de gerçekleştirme zamanı geldiğinde ereksiyonun olabildiğince sağlıklı ve güçlü olmasını sağlamak için atabileceğiniz adımlar vardır.

KEGEL EGZERSİZLERİ

Uzmanlar, pelvik taban kaslarının cinsel aktivitede rol oynadığını vurguluyor. Kegel olarak adlandırılan pelvik taban kasları penis basıncında ve penisin sertliğinde bir artışa neden olur. Bu yüzden düzenli yapılan Kegel egzersizleri ereksiyon güçlendirmeye yardımcı olabilir.

NE YEDİĞİNİZE DİKKAT EDİN

Araştırmalar, kalp için kötü olan gıdaların penis için de kötü olduğunu göstermiştir. Çünkü kalbin de penisin de düzgün çalışması kan akışına bağlıdır. Meyveler, kepekli tahıllar, fındık ve zeytinyağı gibi kalp için sağlıklı yağlar, kırmızı şarap ve sebzeleri içeren Akdeniz diyeti ile değişime başlayabilirsiniz.

SPOR YAPMAYI UNUTMAYIN

Cleveland Clinic'te bir ürolog olan Ryan Berglund'a göre, kan akışı sağlıklı bir ereksiyonun anahtarıdır ve aerobik egzersiz gibi kan akışını teşvik eden hiçbir şey yoktur. Sadece sizi formda tutmakla kalmaz, aynı zamanda vücudun ereksiyonlarının korunmasına yardımcı olan nitrik oksiti de oluşturur.

iStock-973199582

SİGARAYI BIRAKIN

Kentucky Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, cinsel yaşamlarını 1 ila 10 arasında derecelendirmeleri istendiğinde, sigara içen erkeklerin ortalama 5, sigara içmeyenlerin ise 9 puan verdiğini buldu. Bunun bir nedeni, sigara içmenin bilinen bir iktidarsızlık nedeni olmasıdır ve sigara içmenin ereksiyon gücünü ve boyutunu etkilediğine dair bazı kanıtlar vardır. Bir çalışmada, araştırmacılar sigara içenlerin penislerinin içmeyenlere göre daha küçük olduğunu bulmuşlardır.

KAHVE İÇİN

Ereksiyon için sigara alışkanlığından daha kötü birkaç şey olsa da kahve aslında size yardımcı olabilir. Houston'daki Texas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi tarafından yapılan bir araştırma, günde 2-3 fincan kahveye eşdeğer kafein tüketen erkeklerin, kafeinsiz içeceklerle uyanmayı tercih edenlere göre erektil disfonksiyondan mustarip olma olasılığının daha düşük olduğunu buldu.

TESTOSTERON SEVİYELERİNİ KONTROL EDİN

Düşük testosteron, ereksiyonunuzla ilgili mekanizmaları doğrudan etkilemez, ancak libidonuzu etkileyerek, açılmasını zorlaştırır. Doktorunuza T seviyenizin olması gerekenden daha düşük olup olmadığını sormak isteyebilirsiniz. Eğer öyleyse, doktorunuz testosteronunuzu normal aralıktaki seviyelere geri getirmenize yardımcı olabilir.

Erkeklerin en çok ihtiyaç duyduğu testosteron seviyelerini zirveye çıkaran doğal besinlerErkeklerin en çok ihtiyaç duyduğu testosteron seviyelerini zirveye çıkaran doğal besinler

DAHA FAZLA YÜRÜYÜN

Bir çalışmada araştırmacılar günde sadece 3 km yürüyen erkeklerin sertleşme sorunlarının daha hareketsiz erkeklere göre yarı yarıya daha az olduğunu buldular. (Yirmi dakikalık koşu veya 30 dakikalık ağırlık çalışması da işe yarayacaktır.)

iStock-482707702

ESNEYİN!

"Esneme" kelimesini okumak sizi şimdi esnettiyse özür dileriz. Aslında üzgün değiliz! Çünkü vücudunuz söz konusu olduğunda, esnemek ve sertleşmek pratikte aynı şeydir. Her ikisi de nitrik oksit adı verilen bir kimyasal tarafından kontrol ediliyor. Beyinde salınarak ya ağzın açılmasını ve nefes almayı kontrol eden nöronlara gidebilir ya da omurilikten aşağı inerek penisi besleyen kan damarlarına gidebilir. Bazen ikisini birden yapar (bu yüzden büyük bir esneme altta titremeye neden olabilir). Ağzınız açıkken ön sevişmeyi önermiyoruz. Ancak gün boyunca ara sıra esnemenize izin vermek, iyi ve sağlam ereksiyonlara yol açan nörokimyasal yolları hazırlamaya yardımcı olabilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adele’i bir deri bir kemik yapan mucize diyet!Adele’i bir deri bir kemik yapan mucize diyet!
Rusya sınırındaki ülkeye gittiler! Tankların önünde net mesajRusya sınırındaki ülkeye gittiler! Tankların önünde net mesaj
Rus medyası duyurdu! Rusya-Ukrayna arasında ikinci görüşme yarınRus medyası duyurdu! Rusya-Ukrayna arasında ikinci görüşme yarın
Anahtar Kelimeler:
penis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Lukaşenko haritayı ifşa etti! Rusya'nın hedefinde hangi ülke var?

Lukaşenko haritayı ifşa etti! Rusya'nın hedefinde hangi ülke var?

Annesiyle konuşan esir Rus askerinden korkunç iddialar

Annesiyle konuşan esir Rus askerinden korkunç iddialar

Ne altın ne dolar! Değeri yeniden hatırlanacak

Ne altın ne dolar! Değeri yeniden hatırlanacak

Ukraynalı iki futbolcu hayatını kaybetti!

Ukraynalı iki futbolcu hayatını kaybetti!

Zelenskiy'i öldürmek isteyen Çeçen asıllı Rus askerler etkisiz hale getirildi

Zelenskiy'i öldürmek isteyen Çeçen asıllı Rus askerler etkisiz hale getirildi

Biden'dan Putin'e sert sözler: Bedelini ödeyeceksin

Biden'dan Putin'e sert sözler: Bedelini ödeyeceksin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.