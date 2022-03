Daha güçlü ve uzun ereksiyon için dikkat etmeniz ve yapmanız gerekenler! Kahve içmek, esnemek...

Erkeklerin cinsel organı her zaman laf dinlemez. Cinsel aktivite sırasında her şeyin yolunda gitmesini istiyorsanız yapmanız gereken bazı şeyler var. Ereksiyon başladığında sürdürmek isteseniz bile beklemediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kısaca zevk almak söz konusu olduğunda, penis oldukça sinir bozucu olabilir.

Mens Health’in haberine göre; American Journal of Medicine'de yayınlanan bir araştırmada, 20 ila 39 yaş arasındaki erkeklerin yüzde 85'i, "her zaman" veya "neredeyse her zaman" ereksiyon olabileceğini ve sürdürebileceğini söylüyor; bu da erkeklerin yüzde 15'i anlamına geliyor. Aynı çalışma, 40-59 yaşları arasındaki erkeklerin sadece yüzde 20'sinin çoğu zaman seks için yeterince sağlıklı bir ereksiyon elde edebildiğini söyledi.

Cinsel organın nasıl davranacağını yüzde 100 doğrulukla asla tahmin edemeseniz de gerçekleştirme zamanı geldiğinde ereksiyonun olabildiğince sağlıklı ve güçlü olmasını sağlamak için atabileceğiniz adımlar vardır.

KEGEL EGZERSİZLERİ

Uzmanlar, pelvik taban kaslarının cinsel aktivitede rol oynadığını vurguluyor. Kegel olarak adlandırılan pelvik taban kasları penis basıncında ve penisin sertliğinde bir artışa neden olur. Bu yüzden düzenli yapılan Kegel egzersizleri ereksiyon güçlendirmeye yardımcı olabilir.

NE YEDİĞİNİZE DİKKAT EDİN

Araştırmalar, kalp için kötü olan gıdaların penis için de kötü olduğunu göstermiştir. Çünkü kalbin de penisin de düzgün çalışması kan akışına bağlıdır. Meyveler, kepekli tahıllar, fındık ve zeytinyağı gibi kalp için sağlıklı yağlar, kırmızı şarap ve sebzeleri içeren Akdeniz diyeti ile değişime başlayabilirsiniz.

SPOR YAPMAYI UNUTMAYIN

Cleveland Clinic'te bir ürolog olan Ryan Berglund'a göre, kan akışı sağlıklı bir ereksiyonun anahtarıdır ve aerobik egzersiz gibi kan akışını teşvik eden hiçbir şey yoktur. Sadece sizi formda tutmakla kalmaz, aynı zamanda vücudun ereksiyonlarının korunmasına yardımcı olan nitrik oksiti de oluşturur.

SİGARAYI BIRAKIN

Kentucky Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, cinsel yaşamlarını 1 ila 10 arasında derecelendirmeleri istendiğinde, sigara içen erkeklerin ortalama 5, sigara içmeyenlerin ise 9 puan verdiğini buldu. Bunun bir nedeni, sigara içmenin bilinen bir iktidarsızlık nedeni olmasıdır ve sigara içmenin ereksiyon gücünü ve boyutunu etkilediğine dair bazı kanıtlar vardır. Bir çalışmada, araştırmacılar sigara içenlerin penislerinin içmeyenlere göre daha küçük olduğunu bulmuşlardır.

KAHVE İÇİN

Ereksiyon için sigara alışkanlığından daha kötü birkaç şey olsa da kahve aslında size yardımcı olabilir. Houston'daki Texas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi tarafından yapılan bir araştırma, günde 2-3 fincan kahveye eşdeğer kafein tüketen erkeklerin, kafeinsiz içeceklerle uyanmayı tercih edenlere göre erektil disfonksiyondan mustarip olma olasılığının daha düşük olduğunu buldu.

TESTOSTERON SEVİYELERİNİ KONTROL EDİN

Düşük testosteron, ereksiyonunuzla ilgili mekanizmaları doğrudan etkilemez, ancak libidonuzu etkileyerek, açılmasını zorlaştırır. Doktorunuza T seviyenizin olması gerekenden daha düşük olup olmadığını sormak isteyebilirsiniz. Eğer öyleyse, doktorunuz testosteronunuzu normal aralıktaki seviyelere geri getirmenize yardımcı olabilir.

DAHA FAZLA YÜRÜYÜN

Bir çalışmada araştırmacılar günde sadece 3 km yürüyen erkeklerin sertleşme sorunlarının daha hareketsiz erkeklere göre yarı yarıya daha az olduğunu buldular. (Yirmi dakikalık koşu veya 30 dakikalık ağırlık çalışması da işe yarayacaktır.)

ESNEYİN!

"Esneme" kelimesini okumak sizi şimdi esnettiyse özür dileriz. Aslında üzgün değiliz! Çünkü vücudunuz söz konusu olduğunda, esnemek ve sertleşmek pratikte aynı şeydir. Her ikisi de nitrik oksit adı verilen bir kimyasal tarafından kontrol ediliyor. Beyinde salınarak ya ağzın açılmasını ve nefes almayı kontrol eden nöronlara gidebilir ya da omurilikten aşağı inerek penisi besleyen kan damarlarına gidebilir. Bazen ikisini birden yapar (bu yüzden büyük bir esneme altta titremeye neden olabilir). Ağzınız açıkken ön sevişmeyi önermiyoruz. Ancak gün boyunca ara sıra esnemenize izin vermek, iyi ve sağlam ereksiyonlara yol açan nörokimyasal yolları hazırlamaya yardımcı olabilir.