'Daha Güvenli Trafik' Projesi'nin tanıtımı yapıldı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı 'Daha Güvenli Trafik' projesinin tanıtım toplantısı, Zeytinburnu'nda bulunan Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Tanıtım toplantısına, İstanbul Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, proje yöneticisi Beşir Kemal Şahin, Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya, gazeteciler Ayhan Aktaş, Avni Özgürel, İstanbul Ticaret Odası yönetim kurulu üyesi Bahadır Yaşık ve Uluslararası yol ve sürüş emniyeti uzmanı Mert İntepe'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. 'DAHA GÜVENLİ TRAFİK' PROJESİ NEDİR?

Proje kapsamında İstanbul'daki alışveriş merkezleri ve belirli meydanlarda oluşturulacak alanlarda trafik güvenliğiyle ilgili vatandaşlara çeşitli bilgilendirmeler yapılarak, farkındalık oluşturması sağlanacak. Proje 20 hafta boyunca devam edecek ve bu kapsamda çocuklar için tiyatro, kitap, yapbozlar, boyama duvarı, interaktif oyunlar, sarhoş gözlüğü, farkındalık tüneli, çarkıfelek oyunu, simülasyon ve anamorfik sanat başlıklarında çeşitli etkinliklerle 2 milyon kişiye ulaşılması amaçlanıyor. Bunlar da ilginizi çekebilir Kuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakın Yıldırım’da kaçak yapılaşmaya izin yok Çukurova Gurme Fuarı 2019 açıldı

"PROJE HER YERE TAŞINMALI"

İstanbul Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir, programda yaptığı konuşmada projenin çok başarılı olacağına inandığını belirterek, "Projenin okullara, sınıflara, evlere taşınması gerekiyor. Ancak o zaman toplumsal bilinç ve farkındalık ne kadar gelişir, kuvvet kazanırsa biz bunda çok büyük başarı sağlarız. Vatandaşların trafikte polis ve jandarma kontrolünü düşünmeden yola çıkar düzeye ulaşıldığı zaman projenin olumlu sonuçlandığını anlayacağız" dedi. "İSTANBUL'U TRAFİK AÇISINDAN DÜNYADAKİ EN GÜVENLİ ŞEHRİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul'u trafik açısından dünyadaki en güvenli şehir haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "2017 yılında İstanbul'da 177 ölümlü kaza meydana gelirken, bu sayı 2018 yılında 123'e gerilemiş ve yüzde 30,5'lik bir azalma meydana gelmiştir. Trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında yüzde 21,3 azalma olmuştur. 2018-2019 yılları ilk üç aylık istatistikler karşılaştırıldığında, 2019 yılının ilk üç ayında ölümlü kaza sayısında yüzde 25'lik azalma söz konusu oldu. Aynı dönemde yaralamalı kazalarda ise yüzde 8,5'lik azalma meydana geldi" diye konuştu.