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Daha uzun kirpikler artık hayal değil! Bu yöntemle farka inanmayacaksınız

26.08.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda özellikle sosyal medyada makyaj hileleri paylaşanların sayısı bir hayli arttı. Makyaj her kadının günlük hayatında kullandığı bir uygulamadır. Hiç kimse makyaj sanatçıları kadar iyi bir performans göstermenizi beklemiyor. Ancak bazı makyaj hileleri pratik bir şekilde kusursuz görünüm kazanmanıza yardımcı oluyor.

Daha uzun kirpikler artık hayal değil! Bu yöntemle farka inanmayacaksınız

Teknolojinin gelişmesiyle beraber YouTube’da yüzlerce makyaj kanalı oluşmaya başladı. Kimileri profesyonel bir şekilde makyaj tüyoları verirken, kimileri ise daha basit uygulamaları sizlere sunuyor. YouTube’daki kanalların yanında TikTok’ta dünyanın her bölgesinden kullanıcılar kendilerinin kullandığı makyaj tüyolarını takipçileriyle paylaşıyor. Bazıları işe yarıyor bazıları ise gerçekten tam bir fiyasko! Sizler için daha gür ve uzun kirpiklere sahip olmanın sırrını açıklıyoruz. Denediğinizde sonuca inanamayacaksınız.

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BEBEK PUDRASI MUCİZE YARATIYOR

Maskarıyı kirpiklere sürmeden önce üzerine biraz bebek pudrası sürmek daha uzun ve gür kirpiklere kavuşmaya yardımcı oluyor. Kirpiklere hacim kazandıran bu uygulamanın tek dezavantajı ise üzerinden defalarca kez rimelle geçmeye izin vermemesidir. Rimeli sürdükten sonra temiz bir fırça yardımıyla birbirine yapışan telleri ayırabilirsiniz.

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