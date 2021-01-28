Daha yemeğe başlamadan misafirlerinizi etkileyin! 3 basit peçete katlama yöntemi

Peçete katlama sanatı ilk bakışta karmaşık görünebilir, ancak aslında misafirleri eğlendirirken masanızı dönüştürmenin gerçekten kolay bir yolu olabilir.

Davet sofralarınız için tasarladığınız peçeteler, masanıza özel bir dokunuş katabilir. Restoranlar genellikle konukları etkilemek için ince yollar ararlar ve peçete katlama, herhangi bir masaya harika bir son dokunuş katabilecek hassas bir sanattır.

PEÇETELERİNİZLE ŞOV YAPIN

Keten peçeteler, herhangi bir kaliteli yemek mekanına lüks bir hava katarken, aynı zamanda hacimli ve şekillendirmesi zor olabilir; genellikle bir bardağa yerleştirilir veya çatal bıçak altına katlanırlar. Ancak siz keten peçete kullanmak zorunda değilsiniz. Sıradan peçetelerinizle de şov yapabilirsiniz.

KELEBEK ŞEKLİNDE PEÇETE KATLAMA

KALP ŞEKLİNDE PEÇETE KATLAMA

GÜL ŞEKLİNDE PEÇETE KATLAMA



