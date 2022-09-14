Daikin Türkiye Akademi, 9 yılda 46 bin kişiye eğitim verdi

İSTANBUL (AA) - İklimlendirme sektöründe eğitimli ve nitelikli iş gücünün gelişimine destek olmayı en önemli sosyal sorumluluk alanlarından biri olarak kabul eden Daikin'in tüm eğitim faaliyetlerini yürüttüğü Daikin Türkiye Akademi, 9 yılda 46 bin kişiye eğitim vererek kişisel, mesleki ve teknik alanda gelişim imkanı sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iklimlendirme sektörünün öncü ve yenilikçi markası Daikin, çok önemsediği eğitim faaliyetlerini, 2013'te kurulan Daikin Türkiye Akademi çatısı altında başarıyla sürdürüyor.

"Düşünebilen, araştıran ve üretebilen insanlar yetiştiren bir okul olmak" misyonuyla yola çıkan Daikin Türkiye Akademi, Maltepe'deki merkezinde eğitimlerine değişen dinamiklere göre yeni fazlar ekleyerek devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye Akademi Bölüm Müdürü Birsen Atakay, salgından beri hibrit şekilde eğitim vermeye devam eden akademinin, tüm servis ve bayilerine yönelik olarak gerçekleştirdiği yoğun eğitimlerle sektör çalışanlarının gelişimlerine katkıda bulunduğunu vurgulayarak, "Hazırladığımız farklı birçok eğitim programı ile hem sektör profesyonellerine hem de meslek liseleri ve üniversite öğrencilerine yönelik eğitim faaliyetlerimizle sektöre katma değer yaratmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Gelişimin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz"

Atakay, akademinin faaliyetlerine de değinerek, "Akademimizin hedefleri arasında, eğitimde Daikin farkını geniş kitlelere ulaştırarak, mesleki ve teknik eğitimlerin yanı sıra, bireysel gelişim eğitimleriyle de en büyük sermaye olan insan kaynaklarının motivasyonunun artırılması yer alıyor. Sadece çalışanlarımızın değil, sektördeki servis, bayi, distribütör ve tedarikçilerin eğitimine de katkıda bulunarak hizmet kalitesinin artırılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasında önemli rol oynuyoruz. Bunun yanı sıra üniversite ve teknik lise öğrencileri, iş ortaklarımız, bağlı CIS ülke distribütörleri (Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan ve Tacikistan) ve çalışan ailelerine yönelik eğitimler düzenleniyoruz. Gelişimin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürütülen "Hizmet İçi Eğitim Projesi" ile görüşlerini bildiren Atakay, şunları kaydetti:

"Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Programı kapsamında farklı illerden gelen alan öğretmenlerini, temel teknik içeriklerinin yanı sıra, sektördeki son güncel bilgilerle buluşturmayı önemsiyoruz. Bu doğrultuda program içerisinde öğretmenlerimizi iklimlendirme ve Daikin ürünlerinin son teknolojisini yakından görmek, deneyimlemek üzere Daikin Solution Plaza ve Daikin Hendek Üretim Merkezi'mizi görmeleri için davet ediyoruz. Güçlü bir sosyal sorumluluk olarak değerlendirdiğimiz bu iş birliğimizin artarak devam ettirilmesi için 2022'de MEB öğretmenlerine yönelik farklı içeriklerde 4 etap Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Programı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca MEB Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı için 2022 yeni müfredatında okutulacak dört kitabın yazımı Daikin iç eğitmenleri ile gerçekleştirilecektir."

Atakay, salgın döneminde de eğitime ara vermediklerini belirterek, geçen yıl eğitimlerinin yüzde 67'sini online olarak gerçekleştirdiklerini, uzun soluklu eğitim programlarında ise hibrit uygulamalara yer verdiklerini aktardı.

Daikin Türkiye Akademi'de mesleki ve teknik eğitimlerin yanı sıra tüm paydaşlara yönelik kişisel, mesleki gelişim, liderlik, ürün/teknik, kanunen zorunlu eğitimler ve sürdürülebilirlik eğitimleri düzenleniyor.

2021'de 6 bin 528 kişiye toplam 32 bin 272 saat eğitim veren Daikin Türkiye Akademi, kurulduğundan bu yana geçen 9 yılda 46 bin kişinin kişisel, mesleki ve teknik alanda gelişimine katkıda bulundu.

