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Dairesini ilaçladı, 4 kişinin zehirlenmesine neden oldu

19.11.2023 18:54 | Son Güncelleme:
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Küçükçekmece’de 5 katlı bir binanın 2’nci katında boşaltılan daireyi tarım ilacıyla ilaçlayan ev sahibi 4 kişinin zehirlenmesine sebep oldu. İlacın dozu fazla kaçınca binada oturan diğer daire sakinleri kısa sürede etkilenip öksürmeye başladı. Tarım ilacından zehirlenenler hastaneye kaldırıldı.

Dairesini ilaçladı, 4 kişinin zehirlenmesine neden oldu

İstanbul, Küçükçekmece'de şaşırtan bir olay yaşandı. Boşalan dairesini tarım ilacıyla ilaçlayan ev sahibi 4 kişinin zehirlenmesine neden oldu.

Olay, Küçükçekmece Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı bir binanın 2’nci katında oturan kiracılar evden çıktı. Ev sahibi ise temizlik amaçlı olarak boşalan daireyi tarım ilacıyla ilaçladı.

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İlacın dozu fazla kaçınca binada oturan diğer daire sakinleri kısa sürede etkilenip öksürmeye başladı. İlaçlama nedeniyle zehirlendiklerini anlayan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tarım ilacından zehirlenen 3’ü çocuk 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bina tedbir amaçlı bir süreliğine boşaltıldı.

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(İHA)

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Küçükçekmece daire zehir
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