Dakar'da göçmen teknesi karaya vurdu

Senegal'in başkenti Dakar'da, 110 düzensiz göçmeni taşıyan tekne karaya vurdu.

Dakar'daki Batı Sahil Yolu üzerinde bulunan bir plaja, sabah saatlerinde, içinde yüzden fazla insanın bulunduğu bir tekne yanaştı.

Emniyet kaynakları, arıza nedeniyle karaya yanaşan teknede 110 düzensiz göçmenin olduğunu, bunlardan 39'unun tutuklandığını bildirdi. Kaynaklar, 71 düzensiz göçmenin kentte kayıplara karıştığını belirterek, tutuklanan 39 kişiden 34'ünün ülkenin Tambacounda kentinden geldiğini aktardı.

Teknenin Gambia menşeli olduğu, her göçmenin yolculuk için 12 bin dolar ödediği öğrenildi.

Emniyet İletişim Ofisi, teknenin kaptanının da kayıplara karışan 71 kişi arasında olduğunu açıkladı.

