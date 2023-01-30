Dalgalar mendireği aştı! Dalgalara ve soğuk havaya karşı yürüyüş 'Olduğu yere geçmem'

Zonguldak’ta dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve rüzgar şehir merkezinde etkili oldu. Rüzgar nedeniyle limanda dalgalar mendirekleri aştı. Limana yürüyüş yapmayan gelen vatandaşlar dalgalarla fotoğraf çektirmeyi de unutmadı.

"DALGANIN OLDUĞU YERE GEÇMEM"

Soğuk havaya rağmen deniz kenarında yürüyüş yaptıklarını anlatan Ferhat Öztaş, “Geldik Deniz havası alalım dedik. Biliyorsunuz her ilde denizde yok. Deniz olan il olarak biz şanslıyız. Güzel de şehrimiz var yerimiz var. Misafirim de geldi Manisa’dan. Onunla beraber dolaşalım dedik. Deniz havası alalım dedik. Dalgalar mendirekleri aşıyor, ama güzel de bir görüntü oluyor. Tehlikeli olan yerler var ama, onun da gereğini yaparlar. Fotojenik olarak güzel. Dalganın olduğu yere geçmem” dedi. (İHA)