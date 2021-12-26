Dalgın anne çocuğunu unuttu! Puseti son anda yakaladılar

Olay, dün öğlen saatlerinde Örnek Mahallesi’nde meydana geldi. Bebeği ile alışverişe çıkan anne, bir dükkan önündeki malzemelere bakmak için bebeğinin içinde olduğu arabayı bıraktı. Bu sırada bebek arabası aniden caddeden geçen araçlara doğru hareket etti. Saniyeler içinde gerçekleşen olayda kaldırımdan geçmekte olan birkaç vatandaş, anneyi uyardı. Anne, son anda hamle yaparak bebek arabasını durdurdu. Yaşanan anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

“BİRİSİ KOŞARAK KADINI UYARMASAYDI BEBEK DÜŞEBİLİRDİ"

Olayla ilgili konuşan Ferhat Uzun, “Burada bebek arabalı bir kadın vardı. Malzeme baktığı sırada bir an için cebinden para çıkarmaya çalıştı. Birdenbire bebek arabası hareket etti ve birisi koşarak kadını uyarmasaydı bebek düşebilirdi. Buradan sürekli arabalar geçiyor. Bu tür konularda duyarlı olsak iyi olur” dedi.

İHA

