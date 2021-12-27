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Dalian Atkinson: İngiliz polisi, eski futbolcunun ölümü nedeniyle Atkinson ailesinden özür diledi

27.12.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de polis, 5 yıl önce elektroşok tabancası ile vurulup başına tekme atılmasının ardından hayatını kaybeden eski futbolcu Dalian Atkinson'ın ailesinden özür diledi. 1995-1996 sezonunda Fenerbahçe forması da giyen Atkinson'ın ailesine özür mektubu gönderildi. Polis memuru Benjamin Monk, Atkinson'ın ölüme neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 6 ay önce "taksirle adam öldürme" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dalian Atkinson: İngiliz polisi, eski futbolcunun ölümü nedeniyle Atkinson ailesinden özür diledi

Dalian Atkinson

İngiltere'de polis, 5 yıl önce elektroşok tabancası ile vurulup başına tekme atılmasının ardından hayatını kaybeden eski futbolcu Dalian Atkinson'ın ailesinden özür diledi. 1995-1996 sezonunda Fenerbahçe forması da giyen Atkinson'ın ailesine özür mektubu gönderildi. Polis memuru Benjamin Monk, Atkinson'ın ölüme neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 6 ay önce "taksirle adam öldürme" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

West Mercia Emniyet Müdürü Pippa Mills, yaşananlar nedeniyle "çok üzgün" olduğunu söyledi.

Pippa Mills, mektubunda, "Polis üniforması, memurlara yasa dışı davranma veya yetkilerini kötüye kullanma konusunda dokunulmazlık sağlamaz" diye yazdı.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ışığında, Atkinson'ın insan haklarının ihlal edildiğini emniyet gücü adına "kabul etme" yükümlülüğü olduğunu vurgulayan Mills, "Monk'un davranışı, polis teşkilatının standartlarına ve davranışına doğrudan aykırıydı ve anlaşılır bir şekilde halkın polise güvenini baltaladı" dedi.

Mills, olayın aile için "yıkıcı" olduğunu kabul ettiğini belirterek, "Hissettiğiniz büyük acıyı ve duruşmadaki önemli gecikmelerin kederinizi nasıl artırdığını hayal bile edemiyorum. Geçtiğimiz beş yıl boyunca çok güçlü ve onurlu durdunuz" dedi.

'Gecikmiş bir özür'

Atkinson'ın ailesinin avukatı Kate Maynard ise yaptığı açıklamada, resmi özrün "hoş karşılandığını ve geciktiğini" söyledi:

"Pippa Mills'in, polis üniformasının dokunulmazlık sağlamadığını kabul etmesi, ölümcül polis şiddetinin başka korkunç örneklerinin görüldüğü bir yıl için özellikle önemli" dedi.

"Bir polis memurunun polislik görevleriyle bağlantılı olarak adam öldürme suçundan 30 yılı aşkın süredir ilk kez mahkum edilmesiyle, bunun caydırıcı olacağını ve polisten hesap sormak isteyenlere cesaret vereceğini umuyoruz."

Komşuları, 15 Ağustos 2016 tarihinde Aston Villa'nın eski forveti Atkinson'ın babasının Telford'daki evi etrafında bağırdığını ve tuhaf davrandığını bildirmiş, bunun üzerine Monk, bir diğer polis memuru ile birlikte sabaha karşı eve gitmişti.

Monk, ciddi sağlık sorunları olan 48 yaşındaki Atkinson'a 33 saniye boyunca üç kez elektroşok uygulamış; Atkinson hareketsiz bir şekilde yerde yatarken onun başına tekme atmıştı.

Komşularının aktardığına göre, eski futbolcu olay sırasında zihinsel bir çöküş yaşıyordu ve babasının evinin önünde Mesih olduğunu iddia ederek bağırıyordu.

Atkinson hastaneye kaldırılmış ancak aynı gün hayatını kaybetmişti.

43 yaşında polis memuru Benjamin Monk, İngiltere'de 30 yıl sonra gözaltı sırasında yaşanan ölüm nedeniyle mahkum edilen ilk polis memuru olmuştu.

Atkinson ailesi, davanın, siyahların polis ve adalet sistemi tarafından gördükleri muamelenin değişmesi gerektiğini gösterdiğini söylemişti.

Monk ise mahkemedeki savunmasında davranışının nefsi müdafaa olduğunu, olay esnasında kendisinin ve meslektaşının "öleceğini" düşündüğünü söylemişti.

Mahkumiyetinin ardından, Monk görevden alınmıştı.

Dalian Atkinson kimdi?

Dalian Atkinson, futbol kariyerine 1983'te Ipswich Town'da başladı.

Daha sonra Sheffield Wednesday ve Real Sociedad'da da forma giydi.

1991 yılında Aston Villa'ya transfer oldu ve Villa formasıyla 85 maçta 25 gol attı.

Eski takım arkadaşları onu mizah anlayışı ve göz kamaştırıcı becerileriyle hatırlıyor. Menajeri için de Atkinson, büyük maçlarda her zaman iyi performans gösteren bir forvetti.

Atkinson fıutbolu bırakmasının ardından sağlık sorunları yaşamış, ailesi onun, yaşamının son altı ayında böbreklerini etkileyen ciddi bir hastalıkla başa çıkmakta zorlandığını söylemişti.

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