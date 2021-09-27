Damada etek giydirip kara kazan üzerinde oynattılar

Eğe Bölgesinde düğün geleneğini olarak süregelen geleneklerinde başında damat oyunları geliyor. Her yıl yapılan düğünlerde gelenek adı altında farklı görüntüler ortaya çıkıyor. Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Ortaköy mahallesinde damat Ahmet Avcı ve gelin Büşra Çakal, dünya evine girdi.

EZİYET OYUNLARINDAN DAMAT DA NASİBİNİ ALDI

Gerçekleşen düğünde eziyet oyunlarından damat Avcı’da nasibini aldı. Yapılan düğünde damat Ahmet Avcı ve Sağdıcısı Baki Kuzucuoğlu, arkadaşlarının komutu altında kadın giysilerini giyerek kara kazan üzerine çıkıp oynadı.

AYAKLARINA KATRAN VE UN DÖKTÜLER

Kara kazanın üzerinde oynarken kayıp düşmemeleri için ayaklara katran ve un döken arkadaşlar, müzik eşliğinde damat ve sağdıca eşlik edip oynadı. Renkli görüntülerin oluştuğu düğünde herkes doyasıya eğlendi. Geleneğin, kadının işlerinin zorluğunu, oyun ve eğlenceyle anlatma adına yapıldığı belirtiliyor.

İHA



