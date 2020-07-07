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  4. Damada şaka pahalıya patladı! 4 kişiye ceza

Damada şaka pahalıya patladı! 4 kişiye ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 15:32 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dünyaevine giren İsmail Efe'nin (30) başında şaka amacıyla yumurta kıran 4 kişiye, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 3 bin 600 lira ceza kesildi.

Damada şaka pahalıya patladı! 4 kişiye ceza

İnegöl'de Fatma (27) ve İsmail Efe çifti, cumartesi günü düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Düğünün ardından İsmail Efe'nin evinin önünde eğlence düzenlendi.

Gelin aracından indirilen damada, arkadaşları tarafından çeşitli şakalar yapıldı. Efe'nin piknik tüpü üzerine konulan tava içinde yaptığı menemen, arkadaşları tarafından eğlence gereği beğenilmedi.

Bunun üzerine Efe'nin arkadaşları, başında onlarca yumurta kırdı. Çevredekiler ise kahkahalarıyla bu anlara eşlik etti.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerden tespit yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, damadın başında yumurta kıran 4 kişiye, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 900'er liradan toplam 3 bin 600 liralık para cezası uyguladı.

(DHA)

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