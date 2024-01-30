Damadın ailesini katlettiği anlar böyle görüntülendi! Arabadan inip koşarak eve çıktı, ortalığı kana buladı

Gözü dönen damat ortalığı kana buladı, komşularla aile fertleri dehşeti çığlık çığlığa yaşadı! Gaziantep'ten dün gelen haber kan dondurmuştu. Halil Çağlar'ın eşini ve kayınbiraderlerini öldürüp kızıyla baldızının yaralandığı anlar saniye saniye görüntülendi.

EŞİNİN VE KIZININ DA KANINI DÖKTÜ

Gaziantep’in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi’nde dün meydana gelen gelen olayda Halil Çağlar, boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Mehmet ve Ahmet Oymak’ı silahla vurarak öldürmüş, kızı Nimet Çağlar ve Baldızı Adile Oymak’ı yaralamıştı.

KENDİ CANINA DA KIYDI

Zanlı, kaçtığı Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca silahla kafasına ateş ederek intihar etmişti.

DEHŞET ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilden inen Halil Çağlar, önce aracın yanında bulunan birini silahla vurup eve koşarak diğer aile fertlerine ateş ediyor, daha sonra aracına binerek olay yerinden kaçıyor.

Komşuların ve aile fertlerinin korkuyla etrafa kaçışmaları da görüntülerde yer aldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





