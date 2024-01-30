HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Damadın ailesini katlettiği anlar böyle görüntülendi! Arabadan inip koşarak eve çıktı, ortalığı kana buladı

Damadın ailesini katlettiği anlar böyle görüntülendi! Arabadan inip koşarak eve çıktı, ortalığı kana buladı

30.01.2024 11:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'i sarsan damat katliamında ortaya çıkan yeni görüntüler yaşanan dehşet ve paniğin boyutunu gözler önüne serdi. Halil Çağlar'ın boşanma aşamasındaki eşinin evine gittikten sonra silahla 3 kişiyi öldürdüğü korkunç anlar kameraya yansıdı.

Gözü dönen damat ortalığı kana buladı, komşularla aile fertleri dehşeti çığlık çığlığa yaşadı! Gaziantep'ten dün gelen haber kan dondurmuştu. Halil Çağlar'ın eşini ve kayınbiraderlerini öldürüp kızıyla baldızının yaralandığı anlar saniye saniye görüntülendi.

AW130796_04

EŞİNİN VE KIZININ DA KANINI DÖKTÜ

Gaziantep’in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi’nde dün meydana gelen gelen olayda Halil Çağlar, boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Mehmet ve Ahmet Oymak’ı silahla vurarak öldürmüş, kızı Nimet Çağlar ve Baldızı Adile Oymak’ı yaralamıştı.

AW130099_05

KENDİ CANINA DA KIYDI

Zanlı, kaçtığı Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca silahla kafasına ateş ederek intihar etmişti.

AW130175_02

DEHŞET ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilden inen Halil Çağlar, önce aracın yanında bulunan birini silahla vurup eve koşarak diğer aile fertlerine ateş ediyor, daha sonra aracına binerek olay yerinden kaçıyor.

645

Komşuların ve aile fertlerinin korkuyla etrafa kaçışmaları da görüntülerde yer aldı.

AW130099_02

AW130099_04

AW130099_01

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok satanlarda birinci! Teknoloji severlerin favorisi JBL Go3 indirimdeÇok satanlarda birinci! Teknoloji severlerin favorisi JBL Go3 indirimde
Yeniden aday gösterilmeyen belediye başkanı istifa etti!Yeniden aday gösterilmeyen belediye başkanı istifa etti!
Hastanede suikast! Doktor, hemşire ve hasta kılığında girmişler...Hastanede suikast! Doktor, hemşire ve hasta kılığında girmişler...
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep damat
En Çok Okunan Haberler
Ev hanımlarına prim desteğinde sigorta girişi ayrıntısı

Ev hanımlarına prim desteğinde sigorta girişi ayrıntısı

Şehirler arası yolculuk yaptı, 82 km hızla gitmediği için 150 bin lira trafik cezası yedi!

Şehirler arası yolculuk yaptı, 82 km hızla gitmediği için 150 bin lira trafik cezası yedi!

Akaryakıta peş peşe 3 zam! Yeniden değişiyor

Akaryakıta peş peşe 3 zam! Yeniden değişiyor

Canlı yayında Murat Kurum'u işaret etti: "Matematik ortada"

Canlı yayında Murat Kurum'u işaret etti: "Matematik ortada"

'Cemil Tugay' kararı sonrası ilk yorum! '22 saat boyunca...'

'Cemil Tugay' kararı sonrası ilk yorum! '22 saat boyunca...'

Limon ve sarımsaktan 30 kat daha güçlü! En etkili antibiyotik

Limon ve sarımsaktan 30 kat daha güçlü! En etkili antibiyotik

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar indirimde

Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.