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  4. Damadın arkadaşlarından 45 metrelik takı sürprizi! Görenler şaştı kaldı

Damadın arkadaşlarından 45 metrelik takı sürprizi! Görenler şaştı kaldı

04.09.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da bir düğün töreninde gelin ve damadı 45 metre uzunluğundaki takı ile adeta paraya doladılar.

Manisa'nın Soma ilçesinde Kübra ve Semih Sarıpınar'ın düğün töreninde düzenlenen takı töreninde damadın arkadaşları sürpriz bir takı hazırladı.

Tam 45 metre uzunluğunda 5 TL'lik banknotları kurdeleyle birleştirerek hazırlayan damadın arkadaşları takı töreninde damat ve geline doladı. Davetliler tam 45 metre uzunluğundaki banknotları görünce şaşırdı.

Damadın arkadaşlarından Furkan Akdeniz, "Arkadaşımızın en mutlu gününde farklı bir sürpriz hazırlamak istedik. Önemli bir anı oldu. Mutluluklar diliyoruz." dedi.

Damat Semih Sarıpınar ise olup biteni hayretler içinde izleyerek bu güzel sürpriz için arkadaşlarına teşekkür etti.

(İHA)

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