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    4. Damadın ihanetini düğünde sağdıçlar itiraf etti! Gelin şoke oldu... “40 madde saydılar”

    Damadın ihanetini düğünde sağdıçlar itiraf etti! Gelin şoke oldu... “40 madde saydılar”

    08.09.2023 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada “DJ Lost One” kullanıcı adıyla bilinen bir müzisyen çalıştığı bir düğünde yaşadığı ilginç bir durumdan söz ederek sosyal medyanın gündemine oturdu. Müzisyen damadın yakın arkadaşlarının düğün töreninde yaptığı konuşma sırasında geline ihanete uğradığını itiraf ettiğini söyledi. 14 kişilik arkadaşı grubunun itirafının başta damat olmak üzere salondakileri büyük bir şaşkına çevirdiğini söyleyen DJ, “40 madde saydılar. Çılgın bir bekarlığa veda partisi olmuş” dedi.

    Bir düğün DJ’i damadın bekarlığa veda partisinde gözlerinin önünde gelini aldattığını gördükten sonra bu durumu düğünde ifşa etmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadığını itiraf etti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda gittiği düğünlerde tanık olduğu en ilginç olayı anlatan Meksikalı DJ, “14 sağdıcın hepsi düğünü durdurarak gelinin aldatıldığını söyledi. Bekarlığa veda partisinde yaşanan en tuhaf olaylardan bazılarını anlattılar” diye konuştu.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderi kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı. DJ, kendisine ücretin tamamının ödendiğini söylerken düğünün iptal olduğunu da belirtince sosyal medya kullanıcıları olayı yorum yağmuruna tuttu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Çoğu erkek arkadaş bunu söylemezdi. 14 sağdıcının birden bunu anlatmak istemesi durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu cehennemden kaçtığı için gelini tebrik ederim” yorumunu ekledi.

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