Damadın ihanetini düğünde sağdıçlar itiraf etti! Gelin şoke oldu... “40 madde saydılar”

Bir düğün DJ’i damadın bekarlığa veda partisinde gözlerinin önünde gelini aldattığını gördükten sonra bu durumu düğünde ifşa etmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadığını itiraf etti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda gittiği düğünlerde tanık olduğu en ilginç olayı anlatan Meksikalı DJ, “14 sağdıcın hepsi düğünü durdurarak gelinin aldatıldığını söyledi. Bekarlığa veda partisinde yaşanan en tuhaf olaylardan bazılarını anlattılar” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderi kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı. DJ, kendisine ücretin tamamının ödendiğini söylerken düğünün iptal olduğunu da belirtince sosyal medya kullanıcıları olayı yorum yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Çoğu erkek arkadaş bunu söylemezdi. 14 sağdıcının birden bunu anlatmak istemesi durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu cehennemden kaçtığı için gelini tebrik ederim” yorumunu ekledi.



