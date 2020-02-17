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Damak yarıklı bebeklerde işitme sorunu nasıl çözülür?

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ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Damak ve/veya dudak yarıkları hem genetik hem de çevresel faktörlere bağla olarak bebeğin prenatal gelişim döneminde meydana gelen doğumsal anomalilerdir. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır, "Damak yarıklı bebeklerde işitme sorunu nasıl çözülür?" sorusuna açıklık getirdi.

Damak yarıklı bebeklerde işitme sorunu nasıl çözülür?

Bu doğumsal anomalinin bir bebekte sadece dudak ya da sadece damak yarığı olabileceği gibi damak ve dudak yarıkları olarak birlikte görülme ihtimali de vardır. Damak ve/veya dudak yarıklarının olduğu durumlarda işitme kaybının görülme sıklığı bebeğin durumuna göre farklı oranlardadır.

%2 ila %24 aralığında değişen bu oran göz önünde bulundurulduğu zaman dudak ve/veya damak yarıklarının olduğu durumlarda işitme ile ilgili detaylı tetkik ve kontrollerin yapılması gerekir.

DUDAK VE/VEYA DAMAK YARIKLI BEBEKLERDE İŞİRME SORUNLARI

Bu doğumsal anomaliye sahip bebeklerde görülen işitme kayıpları genellikle östaki disfonkisyonuna bağlı olarak oluşur. Damak yarığı sebebiyle orta kulakta orta sıvı birikimi sebebiyle işitme sorunu ortaya çıkabilir.

Orta kulak fonksiyonlarına bağlı olarak ortaya çıkan ve iletim tip işitme kaybı olarak adlandırılan bu durum damak yarık tedavisi sonrasında %50’den fazla oranla iyileşir. Damak yarık tedavisi öncesinde kalıcı işitme kaybına engel olmak için orta kulakta drenaj sağlamak ve sıvı birikimini önlemek için grommet olarak adlandırılan kulak zarı tüplerinin yerleştirilmesi gerekebilir.

İletim tipi işitme bozukluğuna kıyasla çok daha nadir olarak görülen sensörinöral tip işitme kaybı için de tetkik yapılması gerekebilir. Bu tür bir işitme kaybında bebeklerde yüksek frekanslı seslerin duyulmamamasına bağlı olarak artikülasyon (sesletim) bozuklukları meydana gelebilir. İşitme kaybı ile ilgili hızlı hareket edilmez ve önlem alınmazsa uzun vadede bebeklerin dil gelişiminde sorunlar ortaya çıkabilir.

DUDAK DAMAK YARIKLI BEBEKLERDE DİL GELİŞİMİ

Çocuklar dil gelişimi için gerekli olan verileri erken dönemde toplamaya başlarlar. Dilin kurallarını, cümle kalıplarını ve kelimeleri erken dönemde öğrenemeyen çocuklarda konuşma bozuklukları ortaya çıkabilir.

Bu tür sorunların ortaya çıkmasını önlemek için dudak damak yarık sorununun yakından takip edilmesi, bebeğin doğru zamanda yapılacak operasyon için hazırlanması önemlidir.

Dudak damak yarıklı bebeklerde tedavilerin 1 yaşından önce tamamlanması konuşma için gerekli olan kasların iyileşmesi ve işlevselliğini kazanması için şarttır. Bu nedenle zaman kaybetmeden tedavinin planlanması hem çocuğun gelişimi hem de yaşam kalitesi açısından büyük önem taşır.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Uzmanı
Prof. Dr. Hakan Ağır

www.dudakdamakyariklari.com
Facebook: @dudakdamakyariklari
Instagram: @dudak.damak.yariklari
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Anahtar Kelimeler:
damak yarığı, dudak yarıkları,

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