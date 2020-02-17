Damak yarıklı bebeklerde işitme sorunu nasıl çözülür?

Bu doğumsal anomalinin bir bebekte sadece dudak ya da sadece damak yarığı olabileceği gibi damak ve dudak yarıkları olarak birlikte görülme ihtimali de vardır. Damak ve/veya dudak yarıklarının olduğu durumlarda işitme kaybının görülme sıklığı bebeğin durumuna göre farklı oranlardadır.

%2 ila %24 aralığında değişen bu oran göz önünde bulundurulduğu zaman dudak ve/veya damak yarıklarının olduğu durumlarda işitme ile ilgili detaylı tetkik ve kontrollerin yapılması gerekir.

DUDAK VE/VEYA DAMAK YARIKLI BEBEKLERDE İŞİRME SORUNLARI

Bu doğumsal anomaliye sahip bebeklerde görülen işitme kayıpları genellikle östaki disfonkisyonuna bağlı olarak oluşur. Damak yarığı sebebiyle orta kulakta orta sıvı birikimi sebebiyle işitme sorunu ortaya çıkabilir.

Orta kulak fonksiyonlarına bağlı olarak ortaya çıkan ve iletim tip işitme kaybı olarak adlandırılan bu durum damak yarık tedavisi sonrasında %50’den fazla oranla iyileşir. Damak yarık tedavisi öncesinde kalıcı işitme kaybına engel olmak için orta kulakta drenaj sağlamak ve sıvı birikimini önlemek için grommet olarak adlandırılan kulak zarı tüplerinin yerleştirilmesi gerekebilir.