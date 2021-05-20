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Damar yolu açarken çocuğunu ağlattı diye hemşireyi yumrukladı, doktoru darbetti!

20.05.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hemşire Serhat Özcanlı'nın çocuğuna canını yakarken damar yolu açtığını ve ağlattığını iddia eden Muhammet Ç., Özcanlı'ya yumruk attı. Darbedilen hemşireyi korumak isteyen Dr. Yılmaz Aydın ise araya girmeye çalıştı. Gözü dönen baba, Dr. Aydın'a da saldırdı. Yaşanan olayın ardından Muhammet Ç. gözaltına alındı.

Damar yolu açarken çocuğunu ağlattı diye hemşireyi yumrukladı, doktoru darbetti!

Muhammet Ç., gece rahatsızlanan çocuğunu Çayırova’daki tıp merkezine götürdü. Hemşire Serhat Özcanlı, tedaviye başlamak için damar yolu açarken, çocuk ağlamaya başladı. Bunun üzerine Muhammet Ç., Özcanlı’ya "Canını yakıyorsun. Sen çekil, gelsin doktor yapsın" dedi.

ÖFKELİ BABAYA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTILAR AMA...

Hemşire Özcanlı, damar yolunu doktorun açmadığını belirtince çocuğun babasıyla aralarında tartışma çıktı. Muhammet Ç.’nin yumruk attığı hemşire, yere yığıldı. Dr. Yılmaz Aydın, araya girmek isterken, Muhammet Ç., bu kez doktor ve hemşireyi darbetti. Yakınları ve tıp merkezinde bulunanlar, babaya engel olmaya çalıştı. Şikayetçi olunması üzerine Muhammet Ç., gözaltına alındı.

DARP ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA!

Muhammet Ç.'nin hemşireye yumruk attığı, Serhat Özcanlı'nın yere düştüğü ve arbede anları, sağlık merkezinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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DHA

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