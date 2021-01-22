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  4. Damat adayı yüzük atılınca kayınpederinin arabasını yaktı

Damat adayı yüzük atılınca kayınpederinin arabasını yaktı

22.01.2021 17:05 | Son Güncelleme:
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Damat adayı yüzük atılınca kayınpederinin arabasını yaktı

Antalya'da Ali T.'ye (63) ait park halindeki otomobil, kundaklandı. Yaklaşık 5 bin lira zararı olduğunu belirten Ali T., otomobili, kızı Sibel T.'nin (27) iki ay nişanlı kalıp ayrıldığı Adem A. (40) tarafından yakıldığını öne sürdü.

Olay, gece yarısı sıralarında Kepez ilçesi 2931 Sokak’ta meydana geldi. Ali T.’ye ait park halindeki otomobil, kimliği belirsiz kişi tarafından ateşe verildi. Yanan otomobili gören komşuları, hortumla müdahale ettikleri yangını söndürüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, soruşturma başlattı.

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Ali T. otomobili, kızı Sinem T.'nin (27) iki ay nişanlı kalıp, ayrıldığı Adem A. tarafından yakıldığını öne sürdü. Ali T., "Kızımla tanışıp, anlaşmışlar. Biz de kendilerini nişanladık. Ancak, iki ay nişanlı kaldılar. Daha sonra kızım başka bir kente gitti. Damat adayımız Adem A. da ayrılığı hazmedemediği için gece gelip benim arabamı yakmış. Yaklaşık 5 bin lira zararım var. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

DHA

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