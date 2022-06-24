HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Damat dehşeti kamerada! Kayınpederini ezip kurşun yağdırdı

Damat dehşeti kamerada! Kayınpederini ezip kurşun yağdırdı

24.06.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şişli'de kayınpederini önce araçla ezen, sonra da tüfekle vuran damadın görüntüleri ortaya çıktı. Katil zanlısı damat yakalanırken, zanlının kameralara yansıyan görüntülerde önce kayınpederini araçla ezmeye çalıştığı, daha sonra tüfekle ateş açtığı görüldü.

İstanbul Şişli'de, boşanma aşamasında husumet yaşadığı kayınpederi Mahir Sertçelik'i öldüren Ersin Sertçelik, adliyeye sevk edildi. Kayınpederini öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Piyalepaşa Bulvarı'ndaki, Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde dün saat 17.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birkaç yıl önce evlendiği amcasının kızıyla boşanmak üzere olan Ersin Sertçelik ile amcası Mahir Sertçelik arasında bir süre önce husumet başladı. Amca ile yeğen arasındaki husumet, birlikte çalıştıkları iş yerinde yaşadıkları tartışmalarla daha da büyüdü.

u1

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Ersin Sertçelik, kayınpederi de olan amcasıyla telefonla yaptıkları tartışmanın ardından otomobiline binerek, izinli olmasına rağmen iş yerine geldi. Yeğen Sertçelik, arkası dönük şekilde yürüyen amcasına otomobille çarparak yere düşürdü. Elinde pompalı tüfekle otomobilinden inen Ersin Sertçelik, yerden kalkarak kaçmaya çalışan Mahir Sertçelik'e 5 el ateş etti. Ersin Sertçelik, daha sonra otomobiline binerek kaçtı. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

f32

HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Mahir Sertçelik'i ambulansla, çevredeki bir özel hastaneye kaldırdı. Amca Sertçelik, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mahir Sertçelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YAKALANDI

Polis, amcasını vurduktan sonra kaçan Ersin Sertçelik'i, Kağıthane'deki evinde yakaladı.

y1

Sertçelik emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci olay! Bozulan asansörden çıkmak isterken olanlar olduFeci olay! Bozulan asansörden çıkmak isterken olanlar oldu
Ustaosmanoğlu'nun cenazesi için uyarıUstaosmanoğlu'nun cenazesi için uyarı
Sokak ortasında çırılçıplak bekleyen kadın şaşkına çevirdiSokak ortasında çırılçıplak bekleyen kadın şaşkına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
Şişli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vedat Bilgin'den flaş zam açıklaması! Oran ve tarih verdi

Vedat Bilgin'den flaş zam açıklaması! Oran ve tarih verdi

Benzin fiyatlarıyla ilgili bir iyi bir de kötü haber

Benzin fiyatlarıyla ilgili bir iyi bir de kötü haber

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine binlerce kişi akın etti

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine binlerce kişi akın etti

Kadın doktora tuzak kurup tecavüz etmişti!

Kadın doktora tuzak kurup tecavüz etmişti!

İçinden fare çıktı, ekmek alamaz oldular: Olayın şokundayız

İçinden fare çıktı, ekmek alamaz oldular: Olayın şokundayız

Zanlının babası konuştu: Keşke oğlum ölseydi

Zanlının babası konuştu: Keşke oğlum ölseydi

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyadan isyan etti! “Otel havlusu küçük geldi”

Sosyal medyadan isyan etti! “Otel havlusu küçük geldi”

Saç tellerini tek tek yoldu! “Dünyevi bağlarımdan vazgeçtim”

Saç tellerini tek tek yoldu! “Dünyevi bağlarımdan vazgeçtim”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Sevenlerini üzdü! “Kariyerimin sonuna geldim”

Sevenlerini üzdü! “Kariyerimin sonuna geldim”

Akılalmaz hata! Tedavi etmek isterken kör ettiler

Akılalmaz hata! Tedavi etmek isterken kör ettiler

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.