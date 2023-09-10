Damat düğün gecesi hayatının şokunu yaşadı! 'Bizi boşayın' diye mahkemeye koştu

Akılalmaz olay İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. M.İ., aşık olduğu H.İ.'ye evlilik teklif etti. H.İ. de bu teklife 'Evet' yanıtını verdi. İkili çok bir güzel bir düğünle dünyaevine girdi.

Aşık olduğu kadınla evlendiği için çok mutlu olan damat, düğün gecesi ise hayatının şokunu yaşadı. Düğün sonrası evlerine giren ikili, bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı.

DAMAT GELİNDEN DAYAK YEDİ

İddialara göre çiçeği burnunda damat M.İ., düğün gecesinde eşi H.İ.'den feci şekilde dayak yedi. Gece yarısı evi terk eden talihsiz adam hastaneye giderek darp raporu aldı. M.İ., kendisini döven eşine boşanma davası açtı.

'EVLENDİĞİM GECE DAYAK YEDİM'

Sabah'ın haberine göre dava dilekçesinde; "Evlendiğim gece dayak yedim. Bizim evliliğimiz kağıt üzerinde kaldı. Yaşadığımız sorunlar evliliğin devam edemeyeceğinin kanıtıdır" diyen genç adam, boşanmalarına karar verilmesini istedi.

