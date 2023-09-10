HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Damat düğün gecesi hayatının şokunu yaşadı! 'Bizi boşayın' diye mahkemeye koştu

Damat düğün gecesi hayatının şokunu yaşadı! 'Bizi boşayın' diye mahkemeye koştu

10.09.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. M.İ. isimli genç, uzun süredir aşk yaşadığı kız arkadaşı H.İ. ile evlendi. Damat olan M.İ., düğün gecesi hayatının şokunu yaşadı. Başına gelenlerden sonra soluğu mahkemede alan M.İ., "Bizi boşayın" diye dilekçe yazarak başına gelenleri tek tek anlattı. İşte 'yok artık' dedirten olayın detayları...

Damat düğün gecesi hayatının şokunu yaşadı! 'Bizi boşayın' diye mahkemeye koştu

Akılalmaz olay İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. M.İ., aşık olduğu H.İ.'ye evlilik teklif etti. H.İ. de bu teklife 'Evet' yanıtını verdi. İkili çok bir güzel bir düğünle dünyaevine girdi.

Aşık olduğu kadınla evlendiği için çok mutlu olan damat, düğün gecesi ise hayatının şokunu yaşadı. Düğün sonrası evlerine giren ikili, bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı.

0x0-1694344546182

DAMAT GELİNDEN DAYAK YEDİ

İddialara göre çiçeği burnunda damat M.İ., düğün gecesinde eşi H.İ.'den feci şekilde dayak yedi. Gece yarısı evi terk eden talihsiz adam hastaneye giderek darp raporu aldı. M.İ., kendisini döven eşine boşanma davası açtı.

'EVLENDİĞİM GECE DAYAK YEDİM'

Sabah'ın haberine göre dava dilekçesinde; "Evlendiğim gece dayak yedim. Bizim evliliğimiz kağıt üzerinde kaldı. Yaşadığımız sorunlar evliliğin devam edemeyeceğinin kanıtıdır" diyen genç adam, boşanmalarına karar verilmesini istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne'de zincirleme trafik kazası!Edirne'de zincirleme trafik kazası!
Yer: Adana! Ekipler gözlerine inanamadı, tam 20 ton: 'Yapmayın bunlar yılların emeği'Yer: Adana! Ekipler gözlerine inanamadı, tam 20 ton: 'Yapmayın bunlar yılların emeği'
Bodrum yabancı turistlere kaldı!Bodrum yabancı turistlere kaldı!
Anahtar Kelimeler:
düğün gelin damat dayak

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Cinayet suçuyla tutuklanmıştı! Mahkum hapishaneden böyle firar etti

Cinayet suçuyla tutuklanmıştı! Mahkum hapishaneden böyle firar etti

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.