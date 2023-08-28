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  4. Dambıl barı ile gasbedilmişti! Kameralar incelendi, saldırgan çalışanı çıktı

Dambıl barı ile gasbedilmişti! Kameralar incelendi, saldırgan çalışanı çıktı

28.08.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde garson olarak çalıştığı restoranın sahibi Levent Bulut'a (44), dambıl barı ile saldırıp, 100 bin lirasını gasbeden saldırganın kimliği şoke etti. Saldırganın Bulut'un restoranında çalışan D.B. olduğunu tespit eden ekipler, D.B. ile birlikte ona yardım eden iş arkadaşları H.T. ve S.Ş.'yi de gözaltına aldı. Şüphelilerin, olaydan sonra dikkat çekmemek için restoranda çalışmaya devam ettikleri belirlenirken, şüphelinin kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Dambıl barı ile gasbedilmişti! Kameralar incelendi, saldırgan çalışanı çıktı

Bodrum'daki olay, 21 Ağustos'ta saat 02.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesi'nde meydana geldi. Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki restoranını kapatan Levent Bulut, gece saatlerinde çantasındaki 100 bin lira ile motosikletine binip, yaşadığı siteye geldi.

MASKE TAKIP DAMBIL BARI İLE SALDIRDI

Motosikletini park edip, evine yönelen Bulut'a, maskeli ve şapkalı bir kişi dambıl barı ile saldırdı. Bulut kanlar içinde kalırken, şüpheli 100 bin lirayı da gasbedip, kaçtı. Komşusu tarafından hastaneye götürülüp, yoğun bakıma alınan Bulut, ifade verip, 2 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu.

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POLİS, 200 KAMERADAN GÖRÜNTÜ İZLEDİ

Çalışma başlatan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede 200 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. İncelemede, Gümbet Değirmenler mevkisinde şüphelinin kıyafetleri ile Bulut'a ait çanta bulundu. Şüphelinin Bulut'un işlettiği restoranda garson olarak çalışan D.K. olduğu tespit edildi. D.K.'nın kaldığı adresi belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. D.K. ile ona yardım eden ve aynı restoranda garson olarak çalışan H.T. ve S.Ş. kaldıkları lojmanda yakalandı. 3 şüpheli, gözaltına alındı.

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OLAYDAN SONRA DA RESTORANDA ÇALIŞMIŞLAR

D.K.'nın, Bulut'un işletmeden çıkış saatini iş arkadaşları H.T. ve S.Ş.'den öğrendiği, evinin önüne gidip, 25 dakika beklediği tespit edildi. D.K.'nın dambıl barı ile gerçekleştirdiği saldırı sonrası para dolu çantayı alıp, Değirmenler mevkisine gittiği ve burada kendisine yardım eden şüphelilerle buluştuğu belirlendi. D.K.'nın dikkat çekmemek için olay sonrası gasbettiği paradan pay verdiği şüpheliler ile restoranda çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı. Ayrıca DK.'nın saldırı sonrası çanta ile bölgeden uzaklaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.K. tutuklanırken, H.T. ve S.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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(DHA)


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Bodrum gasp

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