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  4. Damda oynayan 6 yaşındaki Fatma yaşam savaşı veriyor!

Damda oynayan 6 yaşındaki Fatma yaşam savaşı veriyor!

30.10.2023 16:44 | Son Güncelleme:
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Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sesleri merak edip evinin damına çıkan 6 yaşındaki yabancı uyruklu Fatma, isabet eden maganda kurşunu ile ağır yaralandı.

Damda oynayan 6 yaşındaki Fatma yaşam savaşı veriyor!

Adana'nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1147. Sokak'ta iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tabancalar ile ateş açtı. Bu sırada evinin damında oynayıp, sesleri duyunca sokağa bakmaya çalışan Fatma el-Ahmed Risvadi'nin boyuna kurşun isabet etti. Fatma kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

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Çevredekilerin kıyafetleri ile tampon yaptığı küçük kız, motosiklet ile Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Fatma'nın annesi Sevsen Risvadi de kızını kanlar içinde görünce gözyaşlarına boğuldu. Küçük kızın durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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