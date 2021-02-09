Danimarka Başbakanı cam sildi!

2019 yılının Haziran ayından bu yana Danimarka Başbakanı olarak görev yapan Mette Frederiksen, kişisel sosyal medya hesabında evde temizlik yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

2015 yılının Haziran ayından bu yana Danimarka Sosyal Demokrat Partisi’nin lideri olan Mette Frederiksen cam silerken çekildiği fotoğrafı, “Haftasonu ve kış güneşi. Geçtiğimiz aylarda pencereleri temizlemek için çok fazla zaman olmadığı ortaya çıktı. İyi Pazarlar” notuyla paylaştı.

Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sosyal medya hesaplarında sık sık fotoğraf paylaşıyor. Sık sık selfie fotoğraflarını yayınlayan Frederiksen, yaptığı gezilerden de fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor.

Danimarka tarihinin en genç başbakanı olan Mette Frederiksen, ev hallerini de takipçileriyle paylaşıyor.

