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Danimarka'da kuaförler işbaşı yaptı! Ama yer yok

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2020 10:59 | Son Güncelleme

Danimarka'da, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapalı tutulan kuaförler dahil bazı 'öncelikli olmayan' işletmeler bugün itibarıyla kapılarını açtı.

Danimarka'da kuaförler işbaşı yaptı! Ama yer yok

Ülkede, 11 Mart'ta alınan kararla kapatılan sürücü kursları, kuaförler, güzellik ve bakım salonları, SPA merkezleri, dövme klinikleri, fizyoterapistler, diyetisyenler, diş klinikleri, psikologlar, işitme merkezleri ve özel hastaneler yeniden hizmete girdi.

Ancak özellikle de kuaförlerde müşteri yoğunluğu yaşandı.

"EVDE SAÇINIZI KESMEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Haftalardır evde kalan ve kendi saçını kendisi kesen halk, kuaförlerden hem saçlarını düzeltmesini istedi hem de hayata dönüşün ilk sinyali olan dışarı çıkmanın heyecanını yaşadı.

Başkent Kopenhag'da kuaförlük yapan Erik Bjornsson, "Evde kendi kendine tıraş olmayanlara çok ama çok teşekkür ederiz." sözleriyle acemi berberliklerin toparlanmasının hayli zaman aldığını dile getirdi.

Ayrıca Bjornsson "Gelecek iki hafta boyunca inanılmaz doluyuz." sözleriyle müşteri yoğunluğuna dikkati çekti.

Danimarka'nın en eski Türk kuaförlerinden Hüseyin Özcan da, ilk iş günü olması nedeniyle yoğunluk yaşandığını dile getirdi.

Özcan, "Salonuma dezenfektan koydum. Her müşteriden sonra ellerimi yıkıyorum ve malzemelerimi temizliyorum. İçeriye müşterileri tek tek alıyorum. İçeride müşteri varsa yeni gelen müşteri dışarıda bekliyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 10 yıldır Danimarka'da kuaförlük yapan İran kökenli Azadeh Tabrizi ise, hükümetin kuaförlerin açılacağını duyurmasıyla hafta sonundan bu yana telefonlarının susmadığını, gelecek iki hafta için randevuların neredeyse dolduğunu söyledi.

Kesim yaparken maske kullandığını dile getiren Tabrizi, her müşteri sonrasında da kullandığı ekipmanları dezenfekte ettiğini kaydetti.

KADEMELİ AÇILIŞ

Kademeli olarak normal hayata bugün itibarıyla dönmeye başlayan Danimarka'da, geçen hafta çarşamba günü, kreş ve ilkokullarda eğitim yeniden başlamıştı.

Resmi rakamlara göre, ülkede 7 bin 515 kişide Covid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 364 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 312 kişi de sağlığına kavuştu.


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