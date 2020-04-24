Danimarka'da kuaförler işbaşı yaptı! Ama yer yok

Ülkede, 11 Mart'ta alınan kararla kapatılan sürücü kursları, kuaförler, güzellik ve bakım salonları, SPA merkezleri, dövme klinikleri, fizyoterapistler, diyetisyenler, diş klinikleri, psikologlar, işitme merkezleri ve özel hastaneler yeniden hizmete girdi.

Ancak özellikle de kuaförlerde müşteri yoğunluğu yaşandı.

"EVDE SAÇINIZI KESMEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Haftalardır evde kalan ve kendi saçını kendisi kesen halk, kuaförlerden hem saçlarını düzeltmesini istedi hem de hayata dönüşün ilk sinyali olan dışarı çıkmanın heyecanını yaşadı.

Başkent Kopenhag'da kuaförlük yapan Erik Bjornsson, "Evde kendi kendine tıraş olmayanlara çok ama çok teşekkür ederiz." sözleriyle acemi berberliklerin toparlanmasının hayli zaman aldığını dile getirdi.

Ayrıca Bjornsson "Gelecek iki hafta boyunca inanılmaz doluyuz." sözleriyle müşteri yoğunluğuna dikkati çekti.

Danimarka'nın en eski Türk kuaförlerinden Hüseyin Özcan da, ilk iş günü olması nedeniyle yoğunluk yaşandığını dile getirdi.

Özcan, "Salonuma dezenfektan koydum. Her müşteriden sonra ellerimi yıkıyorum ve malzemelerimi temizliyorum. İçeriye müşterileri tek tek alıyorum. İçeride müşteri varsa yeni gelen müşteri dışarıda bekliyor." ifadelerini kullandı.