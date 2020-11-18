Danimarka'da vizon itlafı istifa getirdi

57 yaşındaki Tarım bakanı Mogens Jensen, "Bugün başbakana hükümetten istifa etmek istediğimi bildirdim" dedi. Danimarka’daki tek partili azınlık hükümetini destekleyen partilerin delegeleri artık Jensen'e güvenmediklerini açıklarken muhalif kanatta da benzer eleştiriler vardı.

Danimarka Tarım Bakanı, hükümetin gerekli mevzuatı yerine getirmeden çiftliklerdeki vizonlarının itlaf emrini vermesi suçunu üstüne alarak istifa etti.

Hükümet, vizonların itlafına gerekçe olarak, geliştirilmekte olan Covid-19 aşısının, mutasyona uğrayan virüse etki etmediğini vurguladı. Bu durum üzerine özür dileyen hükümet, yasa çalışmalarına başlarken, muhalefet partileri Jensen’in süreçte yalan söylediğini iddia ederek, bakanın istifa etmesini istiyordu.

Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka ’da, mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkması üzerine, 4 Kasım’da, hükümet tarafından kürkleri için çiftliklerde yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edilmesi kararı alındığı açıklanmıştı.

Danimarka televizyonu DR'ye konuşan Jensen, "Özür dilerim, bunun tüm sorumluluğunu alıyorum" dedi.

İSTİFASI İSTENİYORDU

Danimarka hükümetinin, çiftliklerdeki tüm vizonların itlaf edilmesi yönünde karar almasına rağmen, hükümetin böyle bir yetkisinin olmadığının ortaya çıkmasıyla beraber, muhalefet partileri, konuyla ilgili çelişkili açıklamalarda bulunan Gıda Bakanı Mogens Jensen’in istifa etmesini istiyordu.

Jensen, geçtiğimiz günlerde 1,5 saat boyunca kamuoyuna açık bir toplantıda, Parlamento Çevre ve Gıda Komisyonu'na ifade vermiş, "Halk sağlığı önce geldiği için, hükümet yasa çıkarmayı beklemedi" açıklamasıyla, salı günü yaptığı "Hükümet yasal dayanağın eksik olduğunu daha sonra öğrendi" açıklaması hatırlatılarak "süreç içinde yalan söyleyip söylemediği" sorulmuştu.

"Süreç boyunca gerçekleri söyledim." diyen Jensen, süreçle ilgili bakanlığının bir rapor hazırladığını ve raporun bir hafta içinde hazır hale geleceğini belirtti.

DAHA ÖNCE DE ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Vizon yetiştiricilerinden özür dileyen Jensen, riskli bölgeler dışında kalan vizon yetiştiricilerine "itlaf emri" içeren mektuplar yerine, "tavsiye" niteliğinde yeni mektuplar gönderildiğini söylemişti.