HABER

Danimarka şirketi Batı Şeria'daki yatırımlardan çekilmek istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 04:07 | Son Güncelleme

Emeklilik hizmetleri sunan Velliv şirketinin, İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria'da faaliyet gösteren ve uluslararası hukuka aykırı davranan şirketlerdeki yatırımlarını sonlandırmak için çalıştığı kaydedildi

KOPENHAG (AA) - Danimarka'da emeklilik hizmetleri sunan Velliv şirketinin, İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria'da faaliyet gösteren şirketlerdeki hisselerini devretmek için çalıştığı bildirildi.

İnformation gazetesinin, Danimarka'nın en büyük 17 emeklilik sandığının yatırımları ile ilgili yaptığı haberde, emeklilik sandıklarından bazılarının, Birleşmiş Milletler'in (BM) insan haklarına, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) ise çok uluslu şirketlere yönelik kurallarına aykırı davrandıklarını tespit ettiği, Batı Şeria'da faaliyet gösteren 11 şirketi kara listeye aldığı aktarıldı.

Haberde, 17 emeklilik sandığının, kara listeye aldığı 11 şirketten 9'una toplam 509 milyon kron (447 milyon lira) yatırım yaptığına dikkat çekildi. Yatırım yapılan şirketlerin Motorola Solutions, Bank Leumi, Bank Hapoalim, Mizrahi Tefahot Bank, Cemex, Heidelberg Cement, İncitec Pivot, İnnophos Holding ve Bezeq olduğu kaydedildi.

Emeklilik hizmetleri sunan Danimarka merkezli PKA ve Velliv şirketlerinin, 509 milyon kronluk yatırımın yüzde 80'ini gerçekleştirdiği belirtildi. Gazeteye açıklamada bulunan PKA yetkilileri, kara listedeki şirketler ile ilgili karar vermek için uzman raporu beklediklerini bildirdi.

Velliv şirketinden yetkililer ise gazeteye yaptığı açıklamada, kara listede yer alan şirketlerdeki yatırımlardan çıkmak için çalışacaklarını ifade etti.

Yetişkin film yıldızıydı! Yeni mesleği olay oldu! Yetişkin film yıldızıydı! Yeni mesleği olay oldu!
Anzaklar uyku tulumlarının içerisinde ayini bekliyorAnzaklar uyku tulumlarının içerisinde ayini bekliyor
CHP'li başkanı öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!CHP'li başkanı öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bank Hapoalim Bank Leumi Batı Şeria Danimarka emeklilik sandığı Emeklilik Şirketi israil Motorola Solutions PKA Velliv

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyuncak yüklü TIR devrildi! Feci ölüm!

Oyuncak yüklü TIR devrildi! Feci ölüm!

CHP'li başkanı öldürüldü! Gaziantep Valiliği'nden flaş açıklama!

CHP'li başkanı öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Küçükçekmece cinsel istismara karşı ayakta

Küçükçekmece cinsel istismara karşı ayakta

Kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı

Kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama

Valilikten 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama

Akar ve Çavuşoğlu başkanlığında değerlendirme toplantısı

Ankara'da kritik toplantı! MSB'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.