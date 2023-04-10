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Danla Bilic'e konuk olan Murat Dalkılıç'ın aldatma yorumu olay oldu! 'Merve Boluğur boşuna delirmemiş'

10.04.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen Danla Bilic yeni formatı ile videolar paylaşmaya devam ediyor. Kanalında ünlü isimleri ağırlayan Bilic, o isimlerle birlikte yemek yapıyor ve magazin gündemini değerlendiriyor. Bilic'in bu haftaki konuğu Murat Dalkılıç oldu. Ünlü şarkıcının aldatma konusundaki yorumu sosyal medyanın diline düştü.

Danla Bilic'e konuk olan Murat Dalkılıç'ın aldatma yorumu olay oldu! 'Merve Boluğur boşuna delirmemiş'

Sosyal medyada paylaştığı makyaj videolarıyla ün kazanan YouTuber Danla Bilic kanalında çektiği yeni formatlı videoları ile çok konuşuluyor. Bilic, ünlü isimleri ağırlıyor ve birlikte yemek yaparken magazin gündemini değerlendiriyorlar.

murat danla

Danla Bilic'in bu haftaki konuğu şarkıcı Murat Dalkılıç oldu. Ünlü fenomen Dalkılıç'a 'Neden aldatıyorsunuz bizi?' diye soru sordu.

Dalkılıç bu soru üzerine; 'Ben aldatmayı yalan söylemek olarak düşünüyorum. Dürüst olan insanlar bence aldatmış sayılmıyor. Çünkü yalan söylemiyor. Aldatmak değil yani. Aldatılmış bişi yok. Baya söylüyor yani' diye yanıt verdi.

murat danla 2

Ünlü şarkıcının bu sözleri sosyal medyada çok eleştirildi. Dalkılıç'a ''Merve Boluğur boşuna delirmemiş', 'Murat Dalkılıç ve türevlerinden koşarak uzaklaşın', 'Aldatmak övünülecek, normalleştirilecek bir şey değil', 'Aldatmayı da artık modernlik olarak göstermeyin ya' gibi yorumlar yapıldı.

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Danla Bilic Merve Boluğur Murat Dalkılıç sosyal medya magazin

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