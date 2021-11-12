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  4. Dans teklifi 5 kez reddedilince dehşet saçmıştı! Cezası belli oldu

Dans teklifi 5 kez reddedilince dehşet saçmıştı! Cezası belli oldu

12.11.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da başka masadaki genç kıza 5 kez dans teklifinde bulunan ancak her defasında reddedilen, çıkan tartışmanın ardından eline bıçak alıp kendisine engel olmak için arkasından sarılan Gökhan Demirtaş'ı (23) bıçaklayarak öldüren Metehan Kurtulget (25), indirimle 25 yıl hapse mahkum oldu.

Dans teklifi 5 kez reddedilince dehşet saçmıştı! Cezası belli oldu

Olay, 27 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında, Konyaaltı Caddesi Beach Park'taki eğlence merkezinde meydana geldi. Gökhan Demirtaş, arkadaşlarıyla Latin dans gecesine katıldı. Gençlerin masasına gelen Metehan Kurtulget, Osman E.'nin kız arkadaşı Gözde Y.'ye birkaç kez dans teklifinde bulundu. Gözde Y.'nin tekliflerini geri çevirdiği Metehan Kurtulget, 5'inci kez masaya geldiğinde Osman E., “Kardeşim defalarca masamıza geldin. Dans teklifinde bulundun. Ancak arkadaşımız kabul etmiyor. Neden ısrar ediyorsun" karşılığını verdi. Bunun üzerine Kurtulget, “Sen numaranı ver. Seninle yarın görüşelim" dedi. İkili arasında kısa süre itiş kakış yaşandı. Metehan Kurtulget, daha sonra 'pasta keseceği' gerekçesiyle bardan aldığı bıçakla Osman E.'nin üzerine yürüdü. Bunu gören Gökhan Demirtaş, arkadan Metehan Kurtulget'e sarılarak engellemeye çalıştı. Kurtulget ise Demirtaş'ı kolundan iki kez, ardından da göğüs bölgesinden bir kez bıçakladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Demirtaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi Kurtulget, iş yeri çalışanlarınca koluna vurularak etkisiz hale getirildi. Olayın ardından gözaltına alınan Kurtulget, tutuklandı.

SEGBİS'TEN KATILDI

Metehan Kurtulget hakkında Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşmasına, Metehan Kurtulget tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Ölen Gökhan Demirtaş'ın annesi Ümsel ve babası Hüseyin Demirtaş ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Demirtaş ailesi ve maktulün arkadaşları adliyeye, ilk duruşmada olduğu gibi Gökhan Demirtaş'ın fotoğrafının bulunduğu tişört ve yaka kartlarıyla geldi. Mahkeme başkanı taraflardan son savunmasını yapmalarını istedi. Ümsel ve Hüseyin Demirtaş sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Avukatları da sanığın hiçbir indirim uygulanmadan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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'HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM'

Cinayet sanığı Metehan Kurtulget, gözyaşları içinde çok acı çektiğini ve yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, “Huzurunuzda Gökhan'ın anne ve babasından, benim annem ve babamdan tüm Türkiye'den özür diliyorum. Çok vicdan azabı çekiyorum. Ölüm korkusu ile çırpınırken bilinçsiz şekilde yaptığım eylemdir" dedi. Sanığın avukatları da müvekkillerinin olayda aşağılandığını belirterek, haksız tahrik unsurlarının uygulanmasını talep etti.

25 YIL HAPSE MAHKUM OLDU

Mahkeme başkanı, Metehan Kurtulget'i, Gökhan Demirtaş'ı 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanığın geçmişi, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, verilecek cezanın geleceği üzerindeki olası etkisi göz önüne alan mahkeme başkanı, cezayı 25 yıla indirdiğini açıkladı.

'KRAVAT TAKIM ELBİSE İNDİRİMİ' UYGULANDI

Kararın ardından adliye önünde konuşan Gökhan Demirtaş'ın annesi Ümsel ve babası Hüseyin Demirtaş, cinayet sanığı Metehan Kurtulget'in özürlerini kabul etmediklerini belirtti. Hüseyin Demirtaş, “Duruşmada ağladığı için gözyaşı indirimi uygulanmıştır. Bizim 22 yaşındaki aslan gibi oğlumuz toprağın altında yatıyor. Karara itiraz edeceğiz" dedi.

Ailenin avukatı Okan Karakaya da sanığa 'kravat ve takım elbise indirimi' uygulandığını belirterek, “Sanığa gelecekteki olası etkileri göz önüne alınarak indirim uygulandı. Oysa 22 yaşındaki bir gencin geleceği toprağa gömüldü" diyerek, karara karşı bir üst mahkemeye itiraz edeceklerini kaydetti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
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