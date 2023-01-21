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'Dansçı aranıyor' ilanıyla kandırıyorlar, gerçek bambaşka çıktı! 'İstanbul'da bir, dışında 7-10 kazanırsın'

21.01.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü bir siteye günlük en az 1500 TL vaadiyle dansçı aranıyor ilanı verdiler, amaçları başka çıktı. 'Dansçı aranıyor' ilanıyla ilgili arayanlara 'masa hostesliği yapacaksın' dediler. Telefonla ulaşılan ilan sahibi, 'Dans da yapılırsa ekstra bir avantaj olur. Hem de çok büyük bir avantajın olur. Mümkünse bir fotoğrafınızı göreyim, sizi mağdur etmeyeyim. İstanbul'da bir kazanırsan İstanbul dışında 7-10 kazanırsın' dedi.

'Dansçı aranıyor' ilanıyla kandırıyorlar, gerçek bambaşka çıktı! 'İstanbul'da bir, dışında 7-10 kazanırsın'

Bir ajans günde en az 1500 TL vaadiyle ünlü bir siteye 'dansçı aranıyor' diye ilan verdi. İlanın ardında ise bambaşka bir arayış söz konusuydu. İlanı arayanlara 'masa hostesliği yapacaksın' denirken en önemli şartın ise dış görünüş olduğu söylenip arayanlardan fotoğraf istendi.

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TEKLİF İSTANBUL İLE SINIRLI KALMADI

İlanı dansçı aranıyor diye verdiler. Başvuranlara 'masa hostesliği yapacaksın' dediler. Bir ajans sahibiydi bu ilanı veren. 'Dansçı aranıyor' diye yazdı ama amacı da aradığı da farklıydı. Dansçı değildi aranan iş tanımı değişti görüşme sırasında. Adına masa hostesliği denildi. Günlük 1500 TL vaat etti telefondaki kişi. Teklifi İstanbul ile sınırlı kalmadı. En önemli şart ise dış görünüş deyip fotoğraf istedi.

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"BENİM DE ABLAM VAR"

Kanal D Haber'in haberine göre ilan sahibi şunları ifade etti:

"Yani bir arkadaşınızla oturduğunuzu düşünün. Sadece ve sadece sohbet amaçlı. Benim de ablam var, onun için istemediğim bir şeyi başkası için isteyemem. Dans da yapılırsa ekstra bir avantaj olur. Hem de çok büyük bir avantajın olur. Mümkünse bir fotoğrafınızı göreyim, sizi mağdur etmeyeyim. İstanbul'da bir kazanırsan İstanbul dışında 7-10 kazanırsın."

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İstanbul ilan

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