DAP desteği çiftçileri memnun etti

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık alt yapısının geliştirilmesi ve hayvansal üretimde verimliliğin artırılmasının ülke ekonomisi açısından çok önemli olduğunu belirtti.

DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir'in beraberinde Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ve Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan'la birlikte Elazığlı 150 göçer ailenin yaşadığı Aziziye ilçesindeki Kuzgun (Kuşyurdu) Yaylası'nı ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, Demir ve beraberindekilerin buradaki göçerlerle bir araya geldiği kaydedildi.

DAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, meraya dayalı hayvancılık yapılan alanlara sağlanan desteklerin artarak devam ettiği belirtildi.

- "Meralarda fiziki altyapının iyileştirilmesi lazım"

Üreticilerin hayatını kolaylaştırmak ve hayvancılığın daha modern şartlarda yapılmasını sağlamak için çalıştıklarını vurgulayan Demir, "Meralarda beklenen verimin artırılması için fiziki altyapının iyileştirilmesi lazım. İnsanların burada temiz su ihtiyacının karşılanmış olması gerekiyor. Aynı zamanda otlayarak enerjisini alan hayvanların ihtiyacı olan temiz suyun da karşılanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Demir, DAP İdaresi olarak, özellikle mera altyapısının iyileştirilmesine önem verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Geçen sene başlattığımız mera altyapısının iyileştirilmesi kapsamında yol ve hayvan içme suyu iletim hatlarının yapılması, insanlarımızın temiz su ihtiyacının karşılanması, sıcak suyla (güneş enerjili) üreticilerin banyo ihtiyacının giderilmesi, tuvalet ihtiyacının karşılanması, hayvanlar için gölgeliklerin yapılması destekleriyle bu sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Söz konusu alanlardaki yetiştiricilerimizin hayatlarının kolaylaştırılması halinde meraların otlatma kapasitesini de dikkate alarak daha fazla hayvanı bünyesinde barındırabilecek şekilde yetiştiriciliğin yapılacağına inanıyoruz.

Özellikle Kuzgun merasında, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle beraber geçen sene üç projeyi başlattık. Her birine 7’şer tuvalet ve banyo kuruldu. Bu işte kurumlar arası iş birliğinin daha da geliştirilerek bu tip hizmetleri yaygınlaştırmamız gerekiyor. Çiftçilerimizin memnuniyeti bizim memnuniyetimizdir. İnşallah diğer meralara da bu hizmetleri yaygınlaştırmayı arzu ediyoruz. Biz her zaman çiftçilerimizin yanındayız."

