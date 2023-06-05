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Darbe hazırlığındaki gruba eş zamanlı operasyon: Kırgızistan'da çok sayıda gözaltı! Moskova'dan "Endişe verici" açıklaması

05.06.2023 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırgızistan'da bir grup kişinin darbe yapmaya hazırlandığı iddiası sonrası Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ülkenin gündemine bomba gibi düşen gelişmenin ardından Rusya'dan bir açıklama geldi. Açıklamada haberlerin "endişe verici" olduğu belirtildi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılmıştı.

Darbe hazırlığındaki gruba eş zamanlı operasyon: Kırgızistan'da çok sayıda gözaltı! Moskova'dan "Endişe verici" açıklaması

Kırgızistan yerel basınında Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi (GKNB) kaynaklarına dayandırılan haberlerde, darbe hazırlığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği ifade edildi. İstihbarat biriminin çeşitli adreslere düzenlediği operasyonlarda şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.

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KREMLİN'DEN AÇIKLAMA: YAKIN TAKİPTEYİZ

Eş zamanlı operasyonlarla ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmazken Rusya’dan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, darbe girişimine ilişkin haberlerin endişe verici olduğunu belirterek, Rusya’nın durumu yakından takip ettiğini söyledi.

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CUMHURBAŞKANI CAPAROV HAFTA SONU TÜRKİYE'DEYDİ

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, yeniden cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın cumartesi günkü yemin törenine katılmak üzere Türkiye'ye gelmişti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan darbe darbe girişimi

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