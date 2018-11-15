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Darbe sanığı binbaşı ateş açtığını inkar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 20:12 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi - Darbe girişimi gecesi Genelkurmay Karargahı'nda sivillere ateş ettiği belirtilen eski kurmay binbaşı Vahap Kavaker, o gece elinde silah olmasının ceza almasına yeterli bir kriter olmadığını savundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan eski kurmay binbaşı Vahap Kavaker, darbe girişiminin yaşandığı tarihte Genelkurmay 2. Başkanının Özel Sekreteri olarak görev yaptığını söyledi.

Olay günü odasında rutin mesaisine devam ettiğini ve gün içinde olağan dışı bir durumla karşılaşmadığını öne süren Kavaker, mesaisini terk etmek için sivil kıyafetlerini giydiği sırada silah sesleri duyduğunu ve koridora çıktığında Özel Kuvvetler Komutanlığı personeliyle karşılaştığını iddia etti.

Kavaker, koridorda gördüğü silahlı ve tam teçhizatlı askerlerden dolayı uzun süre odayı terk edemediğini, seslerin azalmasından sonra odasından çıkıp karargahta olup biteni anlamak için içeride dolaştığını öne sürdü.

Kavaker, darbe girişimi sırasında karargahta yaşadıklarına ilişkin şunları anlattı:

"Gece saat 02.00'de Bünyamin Tünel ve Recep Özkan ile karargahtan çıkmayı düşündük. Dışarı çıkmaya çalışırken Destek Grup Komutanlığından silah dağıtıldığını gördük. Bizler de şahsi güvenliğimiz için silah ve mühimmatı aldık. Karargaha dönerken Genelkurmay kışlasının çevresinde değişik grupların toplandığını görünce süratle ana karargaha doğru gitmeye başladık. Üzerime dışarıdan 2-3 el ateş edildi. Tekrar karargaha döndüm. Komuta katından silah sesleri gelmeye başladı. Karargaha girenler dışarıdan kapıyı zorladılar ama içeri giremediler. Sivil halkın emniyet görevlilerini aşarak komuta katına girmesini anlamadım."

Genelkurmaydaki vatandaşların şehit edilmesi ve yararlanmalarından sorumlu tutulması yönündeki savcılık mütalaasını reddettiğini bildiren Kavaker, o gece elinde silah olmasının ceza almasına yeterli bir kriter olmadığını ve kimseye ateş etmediğini savundu.

Duruşmada ayrıca sanık Kavaker reddi hakim talebinde bulundu.

Bunu görüşen mahkeme heyeti, talebin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, oy birliğiyle reddetti.

- 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor

Savcılığın esasa ilişkin mütalaasında sanık Kavaker'in "anayasal düzeni ihlal" suçundan bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Ayrıca Kavaker'in olay gecesi Genelkurmay Başkanlığında darbecilere direnen 11 sivil ile Astsubay Bülent Aydın'ın şehit edilmesinin faili olduğu gerekçesiyle şehit sayısı kadar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

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17. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi eski kurmay binbaşı Vahap Kavaker FETÖ "Genelkurmay çatı" davası

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