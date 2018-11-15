Darbe sanığı binbaşı ateş açtığını inkar etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan eski kurmay binbaşı Vahap Kavaker, darbe girişiminin yaşandığı tarihte Genelkurmay 2. Başkanının Özel Sekreteri olarak görev yaptığını söyledi.

Olay günü odasında rutin mesaisine devam ettiğini ve gün içinde olağan dışı bir durumla karşılaşmadığını öne süren Kavaker, mesaisini terk etmek için sivil kıyafetlerini giydiği sırada silah sesleri duyduğunu ve koridora çıktığında Özel Kuvvetler Komutanlığı personeliyle karşılaştığını iddia etti.

Kavaker, koridorda gördüğü silahlı ve tam teçhizatlı askerlerden dolayı uzun süre odayı terk edemediğini, seslerin azalmasından sonra odasından çıkıp karargahta olup biteni anlamak için içeride dolaştığını öne sürdü.