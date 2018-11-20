Darbe sanığı binbaşı güvenlik kamera görüntülerini inkar etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklarla müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Özel Kalem Müdür Yardımcısı eski kurmay binbaşı Recep Özkan, savcının esas hakkındaki mütalaasına katılmadığını söyledi.

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlık katında bulunduğunu ifade eden Özkan, 15-20 kişilik Özel Kuvvet Komutanlığından bir timin çelik başlıklı, çelik yelekli ve silahlı olarak geldiğini ve önlerinde de Güler'in emir subayı Binbaşı Mehmet Akkurt'un olduğunu belirtti.

Özkan, bir süre sonra komuta katının giriş kapılarından arka arkaya silah ve bağrışma sesleri duyduğunu ardından bazı komutanların derdest edildiğini gördüğünü ancak kimseyi derdest etmediğini öne sürdü.