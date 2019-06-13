Kendisine darbeye katılması yönünde emir verilmediğini, darbe teşebbüsünü ertesi gün evinde öğrendiğini iddia eden Kuzucu, "Darbeye yönelik bir emir almadım, o gece aldığım emirler İç Hizmet Kanunu'na ve yasalara uygundur. Darbeyi bir gün sonra ailemin Çubuk'taki evine gittiğimde öğrendim." ifadelerini kullandı.

Olay günü mesainin erken bitirilerek darbeden haberi olmayan personelin kışla dışına gönderildiği ve Akıncı'da kalanların haberdar oldukları yönündeki suçlamayı reddeden Kuzucu, amirlerince verilen emir doğrultusunda üstte kalmaya devam ettiğini anlattı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Sanık Kuzucu, FETÖ mensubiyetine dair itirafçı ifadelerini kabul etmeyerek, kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

- Karakuş'un emriyle mesaiye devam etmişler

Sanık eski kursiyer teğmen Zübeyir Güler de 15 Temmuz'da filo komutanı olan sanık eski yarbay Hakan Karakuş'un kursiyer teğmenlerle görüşeceğinin söylenmesi üzerine Akıncı'da kalmaya devam ettiğini, bu sırada darbe girişiminden habersiz olduğunu savundu.

Karakuş'un emri doğrultusunda bazı teğmenlerle lojman nizamiyesinde görevlendirildiklerini ve üsse gelenleri gitmek istedikleri yerlere yönlendirdiklerini anlatan Güler, üsse gelenlerin, "Sosyal faaliyet için geldik.", "Harekat komutanını görmeye geldik." şeklinde beyanlarda bulunduklarını söyledi.

Güler, kendisinin de arasında olduğu bazı kursiyer teğmenlerce nizamiyelerin kontrolünü sağladıkları ve isim listesine göre gelenleri içeriye aldıkları yönündeki suçlamaların doğruyu yansıtmadığını ileri sürdü.

İlerleyen saatlerde nizamiye bölgesinde gördüğü sanık eski binbaşı Murat Bicil'e neler olduğunu sorduğunu, terörle mücadele kapsamında faaliyet olduğunu söylemesi üzerine verilen görevi bir süre daha yerine getirmeye devam ettiğini anlatan Güler, üsse gelenlerin azalmaya başlamasından sonra evine gittiğinde yorgunluktan uyuduğunu söyledi.

Konusu suç teşkil eden bir eylemde bulunmadığını savunan Güler, "Darbe girişimine bilerek ve isteyerek katıldığımı gösteren bir kanıt yoktur." ifadesini kullanarak beraatini istedi.

Sanık eski kursiyer teğmen Burak Kuru ve eski üsteğmen Murat Çakır'ın esasa ilişkin savunmalarının alınmasının ardından duruşma yarına bırakıldı.

