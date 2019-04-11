HABER

Dargeçitli gençlerden polise sürpriz kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 00:13 | Son Güncelleme

Dargeçitli gençlerden polise sürpriz kutlama

MARDİN (AA) - Mardin’in Dargeçit ilçesinde halı sahada "kavga" ihbarına giden polis ekipleri, gençler tarafından meşale ve "Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla karşılandı.

Dargeçitli gençler, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla polisler için sürpriz kutlama gerçekleştirdi.

155 İhbar Hattı'na bir grup gencin halı sahada kavga ettiği yönünde ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine olay yerine siren çalarak gelen ekipler, gençler tarafından yakılan meşaleler ve çalınan "Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla karşılandı.

"En büyük polis bizim polis" tezahüratında bulunan gençler, polislerin gününü kutladı.

Gençler daha sonra polislere tatlı, kurabiye ve içecek ikram ederek hatıra fotoğrafı çekti.

PARTNER Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş! Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş!
Kadir İnanır'ın başrolde olduğu "Kapı" filminin galası yapıldıKadir İnanır'ın başrolde olduğu "Kapı" filminin galası yapıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İtalya'ya kınamaCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İtalya'ya kınama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dargeçit Dargeçitli gençlerden polislere sürpriz kutlama

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbrahim Kalın'dan İtalya'ya tepki: Şiddetle reddediyoruz

İbrahim Kalın'dan İtalya'ya tepki!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İtalya'ya kınama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İtalya'ya kınama

MPİ Sayısal Loto 10 Nisan çekiliş sonuçları açıklandı!

MPİ Sayısal Loto 10 Nisan çekiliş sonuçları açıklandı!

10 Nisan 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

10 Nisan 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Korkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.